　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

▲▼清冠一號全台大缺貨，光田醫院醫師提醒，藥性太寒不是人人都適合，應該選擇適合本身體質，以免傷身。（圖／光田醫院提供，下同）

▲▼清冠一號全台大缺貨，光田醫院醫師提醒，藥性太寒不是人人都適合，應該選擇適合本身體質，以免傷身。（圖／光田醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台疫情大爆發，每天數萬人確診，目前許多Omicron輕症患者選擇在家照護，衛福部因應疫情需要，核准中醫師可開立處方用藥「清冠一號」治療，但因為確診人數爆增，該處方用藥全台缺貨，藥廠日夜趕製中，有些民眾抱著「沒病喝了可強身」的心態，即使自費也在所不惜，但光田綜合醫院中醫部醫師王敦正提醒，清冠一號藥性較寒涼，若沒有經過中醫的診療而自行飲用，可能會導致腸胃不適。

▲▼清冠一號全台大缺貨，光田醫院醫師提醒，藥性太寒不是人人都適合，應該選擇適合本身體質，以免傷身。（圖／光田醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

清冠一號是由黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草，以及防風等10種中藥材所組成，它能減少病毒入侵的數量、阻止病毒的增生、減低免疫不良反應的機率。

王敦正表示，因為現在確診人數爆增，很多民眾來到醫院都要求醫生開清冠一號，甚至沒有確診的民眾，也詢問能否用清冠一號來增強抵抗力，但是清冠一號的藥性較寒涼，未必人人都適合，若本身體質也屬寒涼的人，反而容易拉肚子，因此他建議民眾無論確診與否，還是先找中醫諮詢，再決定用藥方針。

疫情期間，民眾想調整體質或增強抵抗力，還有其他的選擇，例如光田綜合醫院中醫部所研發的「抗疫淨冠方」，也跟清冠一號一樣含有黃芩、魚腥草等中藥成分，能減少病毒增生，民眾也可以多參考。此外，若有高風險染疫的可能，光田中醫部也提供「光田防疫茶」，其中含有魚腥草與桑葉等，有抵抗病毒、提高免疫力的功效，若是體質比較虛弱的，也可以考慮「光田元氣茶」，是以感冒專方改良、藥性較溫和的配方，無論大人小孩都很適合飲用，能益氣固表，扶正去邪，且同樣能增強免疫力。

王敦正強調，民眾服用任何藥物，都要針對本身的體質做劑量與配方的調整，即使確診也不要因為不方便出門而自行服用來路不明的中藥配方，用錯配方，反而傷身，光田綜合醫院中醫部也有推出「遠距醫療門診」的服務，讓民眾就算無法出門，也能以視訊或電話方式線上就醫。

►免接觸！洗手必備電動泡泡機＋2瓶補充瓶才765元

ET快訊
快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間」出爐
焦糖炸鍋了！　「1言論」自己人看不下去：加速醫療崩壞
北韓35萬人發燒！「疫情爆發」原因曝　竟與金正恩有關
快訊／華視又出包！陳建仁變「美副總統」畫面瘋傳
20歲女走斑馬線遭輾過！　驚悚畫面曝
PTT造謠「快篩南送車禍2死」！新北醫師慘了　院方：送懲處
快訊／蔡英文下3大指示！　北北基桃優先設立「大型篩檢站」
快訊／國一南下357.6K嚴重事故！傷亡不明　全線封閉中
艾成、王瞳雙雙確診！　居隔10+7：最棒生日禮物
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎

確診數炸「社交距離APP有何用？」　他批根本雞肋！PTT掀2派論戰

「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻

心力交瘁！一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

PTT造謠「快篩南送車禍2死」！身分竟是新北醫師　院方證實：送懲處

唾液快篩超熱門！多數藥局已賣光　業者：下批何時到待確認

15歲酗酒+結幫派！他進「慈暉關懷學園」找到烘焙熱誠逆轉人生

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

小嫻2個月前就說「受不了金剛」　兩人情變..前任何守正.梁云菲發聲

婆婆初見許維恩「不是有KID嗎ＸＤ」　王家梁被提前任…公公：都是朋友！

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

VEX機器人世界大賽　竹縣竹北十興國小獲最佳設計獎

確診數炸「社交距離APP有何用？」　他批根本雞肋！PTT掀2派論戰

「路上一堆人狂咳」宛如快樂傳播　他嘆：根本不用驗了！鄉民戰翻

心力交瘁！一家五口雙胞胎+母確診　3月大女嬰又發燒住院

PTT造謠「快篩南送車禍2死」！身分竟是新北醫師　院方證實：送懲處

唾液快篩超熱門！多數藥局已賣光　業者：下批何時到待確認

15歲酗酒+結幫派！他進「慈暉關懷學園」找到烘焙熱誠逆轉人生

蕭秉治挨批胖很多！　吐露「13年心態變化」：畢竟我的才華無可取代

陪男友參加飯局…Apple摘罩開吃「秒出糗」！被提醒一句話急奔廁所

LIVE／本土確診數攀升　陳時中最新說明

怠速熄火超雞肋「該開還是關」？網全認同：有夠煩一上車就按掉

快訊／梅雨鋒面來了！2縣市先迎大雨　各地「暴雨時間點」出爐

車手好忙！北部詐騙南部提款　ATM分19次領58萬...還是被逮

貓父子初見面！貓爸突失控狂吼…小奶喵嚇到「靈魂登出」傻了

感謝有你邦！富邦悍將推大回饋　感謝球迷進場相挺

疫情嚴峻與病毒共存　張麗善：不做疫調會盡力了解感染源

SOU‧SOU「十數印花電烤盤」質感爆表　擺上餐桌超吸睛

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

確診康復後「出現1後遺症」

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

一群人推爆「疫苗1組合」最強

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

知名彌月蛋糕「吃到師傅體毛」

同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」

快訊／汽車卡死機車道　福和橋塞爆

12產險公司全同意「數位健康證明」理賠　申請流程一次看

焦糖瞎挺「確診者積極讓全家染疫」！　專家2點打臉：無知

「致災性梅雨」今起炸4天　一圖看降雨熱區

唾液vs鼻咽快篩怎麼選？優缺點一表看懂

更多熱門

相關新聞

快訊／疾管署主祕爆特權插隊PCR　衛生局證實：曾來電請求協助

快訊／疾管署主祕爆特權插隊PCR　衛生局證實：曾來電請求協助

新冠肺炎疫情爆發，本土確診個案數突破6萬例，儘管已經開放快篩陽是同確診，但仍有不少民眾甘冒風險到篩檢站做較準確的PCR檢測。但有媒體爆料，疾病管制署主秘鄧如秀快篩陽性，但卻可免排隊插隊做PCR；對此，北市衛生局證實，疾管署曾來電請求協助，因該案為指揮中心重要幹部，需盡速知道檢驗結果。

台灣「疫情期末考」成績怎麼看？林氏璧解答

台灣「疫情期末考」成績怎麼看？林氏璧解答

1歲兒高燒40℃沒病床　媽崩潰：昏迷才進醫院？

1歲兒高燒40℃沒病床　媽崩潰：昏迷才進醫院？

雲林兒童莫德納疫苗開打　6/10前完成

雲林兒童莫德納疫苗開打　6/10前完成

快篩陽領藥「口服藥恐有副作用」　柯文哲：不要混淆視聽

快篩陽領藥「口服藥恐有副作用」　柯文哲：不要混淆視聽

關鍵字：

清冠一號光田台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

確診喉痛可選擇軟質食物、喝綠茶

全家染疫2孩高燒送急診！他點名3人嗆爆

「台灣女生很好賣」她揭高薪真相

電話對中「5、2、0」任一碼送薯條、可樂

快訊／國一南下357.6K嚴重事故　全線封閉中

確診轉陰！焦糖哥哥曝「只吃3顆感冒藥+救肺散」　

確診康復後「出現1後遺症」

辱藝人偷吃別人老公　蘿莉塔判2月

女賣春2年不敢出門：在台灣比回去好

獨／「他」將1對1孟若羽：興奮失眠

牙醫史書華千字文駁團購牟利：搞清楚我什麼等級

女老師外遇同事！行車紀錄器存鹹濕對話　人夫怒告

高雄再傳百貨公司熄燈　開幕僅3年

唐治平加入《一家團圓》暴瘦粉絲認不出

更多

最夯影音

更多
確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊

確診婦病房「放佛經」　夫妻崩潰用電音回擊
林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

林秀香守貞30年竟懷孕！　孩子爸是成勛...《今天開始》超狗血

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

小鮮肉夜騎誤闖快速道　見女警救援...泛淚道謝

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

父開貨車「超載遭罰」　兒尾隨復仇開車撞飛警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面