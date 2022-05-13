清冠一號全台缺貨　光田醫提醒：藥性太寒不是人人都適合

▲▼清冠一號全台大缺貨，光田醫院醫師提醒，藥性太寒不是人人都適合，應該選擇適合本身體質，以免傷身。（圖／光田醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全台疫情大爆發，每天數萬人確診，目前許多Omicron輕症患者選擇在家照護，衛福部因應疫情需要，核准中醫師可開立處方用藥「清冠一號」治療，但因為確診人數爆增，該處方用藥全台缺貨，藥廠日夜趕製中，有些民眾抱著「沒病喝了可強身」的心態，即使自費也在所不惜，但光田綜合醫院中醫部醫師王敦正提醒，清冠一號藥性較寒涼，若沒有經過中醫的診療而自行飲用，可能會導致腸胃不適。

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清冠一號是由黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草，以及防風等10種中藥材所組成，它能減少病毒入侵的數量、阻止病毒的增生、減低免疫不良反應的機率。

王敦正表示，因為現在確診人數爆增，很多民眾來到醫院都要求醫生開清冠一號，甚至沒有確診的民眾，也詢問能否用清冠一號來增強抵抗力，但是清冠一號的藥性較寒涼，未必人人都適合，若本身體質也屬寒涼的人，反而容易拉肚子，因此他建議民眾無論確診與否，還是先找中醫諮詢，再決定用藥方針。

疫情期間，民眾想調整體質或增強抵抗力，還有其他的選擇，例如光田綜合醫院中醫部所研發的「抗疫淨冠方」，也跟清冠一號一樣含有黃芩、魚腥草等中藥成分，能減少病毒增生，民眾也可以多參考。此外，若有高風險染疫的可能，光田中醫部也提供「光田防疫茶」，其中含有魚腥草與桑葉等，有抵抗病毒、提高免疫力的功效，若是體質比較虛弱的，也可以考慮「光田元氣茶」，是以感冒專方改良、藥性較溫和的配方，無論大人小孩都很適合飲用，能益氣固表，扶正去邪，且同樣能增強免疫力。

王敦正強調，民眾服用任何藥物，都要針對本身的體質做劑量與配方的調整，即使確診也不要因為不方便出門而自行服用來路不明的中藥配方，用錯配方，反而傷身，光田綜合醫院中醫部也有推出「遠距醫療門診」的服務，讓民眾就算無法出門，也能以視訊或電話方式線上就醫。