台灣「疫情期末考」成績怎麼看？林氏璧解答：死亡數字肯定繼續上升

▲醫師表示，死亡是延遲指標，之後應該會再提高。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

台灣這波Omicron累計近48萬確診、115人死亡，致死率萬分之2.4。前台大感染科醫師林氏璧表示，死亡是延遲指標，之後應該會再提高，但他認為，疫情期末考成績好不好的真正指標，應是「全人口每百萬人的死亡數」，雖然預期數字會繼續上升，但還是希望在大家一起努力下，可以盡量壓低重症及死亡數。

本土12日增79例中重症，包括中症61人、重症18人；重症中有17人死亡。林氏璧提到，這波Omicron累計近48萬確診、115人死亡，致死率萬分之2.4；而以鄰近的日本來看，2月初是他們的疫情高峰，2月3日連兩日破9萬人染疫，累計129萬人確診，665人死亡，致死率萬分之5.2，直到5月6日累計630萬人確診，11372人死亡，致死率萬分之18。

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林氏璧指出，死亡是延遲指標，之後應該會再提高一些。但要看期末考真正成績，「應該看全人口每百萬人的死亡數。」他舉各國數據，目前全世界每百萬人有800人因新冠去世，美國是3000，很多亞洲國家可壓在200至500，紐西蘭173、新加坡229、日本238、韓國459、以色列1153、香港1229。

「台灣目前是41。」林氏璧不諱言「數字肯定會繼續上升」，但希望在國人一起努力下，可以盡量壓低重症和死亡數。