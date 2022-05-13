護理師淚問「何時能恢復正常？」　醫吐真心話！網：世界不一樣了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情爆發，醫療量能緊繃，第一線的醫護們更忙到天昏地暗。台北市聯合醫院和平院區的郭醫生就發文提到，有護理師無奈問，「何時能恢復正常？」而他的回答滿是無奈，也引起網友一番熱論。

郭醫師今在臉書表示，有護理同仁問他，什麼時候才可能恢復正常；聞言，他苦笑回應，「指揮中心解散的那一天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，他也忍不住吐露真心話，「好累，這一戰好難打。雖然上上個月就知道必然，但過程還是很難受。」

對此，網友們深有所感，紛紛感嘆「還有離職那天」、「指揮中心解散的那一天？也許是各醫療單位打游擊戰的開始，戰略擬定、戰略部署由各醫療單位自行負責，但也可能不會比較輕鬆」、「應付指揮中心反覆無常的決策，比應付病毒本身更可怕」、「長期分級醫療失敗的就醫習慣，還有永遠以為疫情不會入侵的保險也來插一腳，真的是絕配」、「世界已經不一樣了，可能體系要整個改才會比較好過」、「這波人數暴增，醫療人員壓力真的太大了」。

▲這段時間，醫護們不僅忙翻，還得面對很多負面情緒與不理智的行為。（圖／達志／示意圖）

另外，旅居海外的網友則直言，「很好奇為什麼台灣沒有urgent care？是因為醫護人員不足？還是因為制度問題，我的urgent care從早上8點開到凌晨12點，社區大部分人都不去急診，大大減低醫學中心的負擔。」

不過，有人無奈表示，其實沒那麼容易，會有動線規劃、鄰居抗議等問題。的確，自中央宣布「診所PCR」上路後，就被質疑很多名單內的診所，根本沒有提供此服務，

對此，指揮官陳時中曾坦言，有些醫療院所因材料、聯絡尚未上軌道，暫時還沒開始；而有的則是展開PCR服務後，被鄰居或旁人抗議，很難繼續下去，或發現空間不足暫停實施；對此，他也向民眾呼籲，這對基層醫師的困擾很大，大家可以關心，但盡量不要去干預或有太多口語。

►快篩陰「代表我安全了？」 醫列4大重點：這就是陰轉陽關鍵

►同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」 3現況爆共鳴

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」 花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜