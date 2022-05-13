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快篩陰「代表我安全了？」　醫列4大重點：這就是陰轉陽關鍵

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲病毒量不足時，快篩有可能測不出來。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠疫情蔓延，民眾快篩需求大增，當然也冒出不少疑問，像是「快篩陰性，代表我安全了嗎？」「要什麼時候做快篩？」對此，重症專科醫師黃軒列出4大重點，包括感染者的Ct值關係、陰轉陽關鍵、快篩工具差異及染疫者居隔7天的重要性等。

黃軒醫師今在臉書提到，最近經常被問「什麼時候做快篩才好呢？」「快篩明明是陰性了，為什麼還要繼續做好幾次的快篩？」於是他整理出國外幾個研究及臨床試驗結果，來為大家解惑。

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1.無症狀感染者的Ct值關係

►被COVID-19病毒感染，尤其是Omicron，99%是無症狀／輕症狀。

►美國針對一所大學4萬名學生篩檢，將1633名確診者分成無症狀、有症狀、確診後才出現症狀者，該研究得到的結論是，「無症狀感染者：Ct值高、病毒量低／有症狀感染者：Ct值低、病毒量高」。

►研究人員認為，「Ct值和症狀」有非常大的關係，許多有症狀的病人，在檢疫10天內或做檢查時，都至少有1個以上的症狀，而這些有症狀發作的人去做快篩，比較容易有陽性反應。

▲▼咳嗽、口罩、感冒。（圖／記者陳俊宏攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

2.剛被感染時，病毒量不足，可能測不出來

►Omicron感染後，1天之內病毒會開始在體內複製，但在2天內才會有足夠病毒量，能檢測出病毒。

通常第1天測不出來，但第2-3天卻測出了，這就是所謂的「陰轉陽」，因為病毒複製足夠的量，才能被快篩揪出來。

3.快篩工具各自敏感度不同

►荷蘭曾做過大規模臨床試驗，資料顯示「唾液快篩」敏感度只有6成多，但「鼻咽快篩」靈敏度有7成，。

唾液快篩：Ct值需低於23或24，才能驗出來。也就是説，你體內必須要有高密濃度的病毒，才能驗出陽性反應。

鼻咽快篩：Ct值超高27仍然會驗出來。換言之，低病毒量下也能測出來的。

▲▼新冠肺炎 家用快篩試劑 進口試劑藥局購買 試用。（圖／記者屠惠剛攝）

▲快篩示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

4.確診者還是得居隔7天

►Omicron在體內大約停留7天。也就是說，症狀出現7天左右，或一直無症狀，快篩又陰性，在症狀消失之後，大部分確診者或未確診居隔者，也就不具傳染力。

►少部分人超過7天或10天以上，快篩仍是陽性，那是大部分剩下病毒的「屍體」或「殘肢」，這些並不會加重並強，也不會傳播給別人。

黃軒也提醒，「7天之後仍然是要遵守NPI措施，因為Omicron有一個特殊情況，就是會再感染，所以大家仍然要戒慎面對。」

．本文由黃軒醫師授權引用。

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