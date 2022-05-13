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快訊／台中暴增4死！　男子解隔後症狀未改善...19天後亡

▲▼盧秀燕在疫情記者會中說明加強快打站設備預防民眾混打。（圖／台中市政府提供）

▲台中暴增4死，一名老翁解隔症狀未改善21天後亡。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中今天新增本土確診個案3708例，另外增加4人死亡，累計台中今年這波疫情以來已經累計6人死亡。據了解，這4名死亡個案都是長者，年齡都在65歲以上，皆有慢性病史，其中有2人5月9日確診、10日死亡，另外有一人是解隔後19天死亡，由於個案解隔後症狀皆未改善，也有斷斷續續接受治療但仍不幸離世，也算確診死亡個案。

今天新增加的4名死亡個案中，一名84歲長者患有腎臟病、糖尿病等慢性病，打過3劑疫苗，4月7日確診、17日採檢陰性後解隔離，但之後症狀一直沒有改善，5月6日死亡。

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今天下午台中市政府舉行疫情記者會，衛生局副局長邱惠慈表示，今天新增加3人入住加護病房，到今天為止共有17人中重症，當中有5人插管，4月23日到今日，有24人在醫療團隊照護下，由中重症解隔離。

▲台中暴增4死，男子解隔症狀未改善21天後亡。（圖／市府提供）

▲盧秀燕宣布接種疫苗加碼獎勵延長到五月底。（圖／市府提供）

另外，中央地方都呼籲全民打疫苗，降低中重症機率，台中市長盧秀燕也宣布，台中在三月中推出接種疫苗加碼獎勵，時間延長到5月31日。

盧秀燕指出，獎勵對象是設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）、設籍台中且於台中市服務機構第5類對象。兩者接種新冠疫苗1到3劑，衛福部在3月10日至4月10日有發給500元禮券，市府在3月28日至5月15日期間再加碼 500元現金。為再推升疫苗接種率，市府決定將「台中接種疫苗加碼獎勵」的日期再往後延。

▲台中暴增4死，男子解隔症狀未改善21天後亡。（圖／市府提供）

盧秀燕也提醒大家，明日台中市有開設40餘處快打站，對象是18歲以上的市民來接種第三劑，提醒尚未施打1至3劑的市民朋友可以把握時間，踴躍到場接種，只要是設籍台中市的65歲以上長輩（含55歲以上原住民）或設籍台中且於台中市服務機構的第5類對象，仍可領取接種疫苗加碼獎勵。

▲台中暴增4死，男子解隔症狀未改善21天後亡。（圖／市府提供）

有關兒童疫苗部份，台中市自5月11日開始進行校園莫德疫苗施打工作，至今日中午為止，已有38校完成施打，累計有意願施打人數為4593人，實際施打3946人，累計實際施打率為85.91%。其中，施打完後疑似因為疫苗而產生副作用或不良反應為106人，無學生送醫，主要不適症狀為頭暈、噁心、痠痛、心悸嘔吐、胸痛等症狀；另今日有315名學生請疫苗假。

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