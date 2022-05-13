同居男友染疫！她篩陰卻嘆「只能一起確診？」　3現況爆共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者張菱育攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友同住，日前對方確診、她採檢為陰，但由於無法一人一室，加上回報的疫調簡訊疑似有誤，她連忙發文求解方，更不禁無奈「我想我大概只好一起確診了吧？」

女網友12日在Dcard提到，她和男友北漂工作，目前同租小套房，9日男友喉嚨痛在公司快篩兩條線，當下她也篩是陰性，不過仍回家自主隔離，「我們當天查新北的PCR預約全滿，於是約10日的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，男友驗完確診，11日上午收到自主回報疫調簡訊，結果晚上卻是收到台中市衛生局的簡訊。她接著說，「我問男友是不是填成戶籍地了，他說沒有。雖然覺得怪怪的，但想說早點填完比較好，選項裡面有問能不能一人一室，還是需要協助安排檢疫所，我們是勾需要協助，可是越想越不對，這樣不就會安排住在台中的旅館或檢疫所嗎？如果又要轉到新北處理，感覺會等更久了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

原po直言，在衛生局安排安置前，兩人也只能待在同個空間，「感覺超危險，請問有人有類似的狀況嗎？大家都怎麼解決呢？我想我大概只好一起確診了吧？」

對此，網友們紛紛回應，「電視也有分享一些，跟確診者生活沒被傳染的案例，不過我覺得搞到那麼辛苦，乾脆一起確診算了」、「我跟我男友就是這樣，只是是我先確診，他覺得他就算先回家也來不及了，畢竟前面幾天都黏在一起，已經有很大的可能被感染，只是在潛伏期，他索性留下來照顧我」、「防疫旅館旁邊是陌生人，說不定他還會把症狀傳染給你，與其去那邊，不如兩人繼續住在一起互相扶持」、「我也是跟男友生活在套房裡。一起睡+共用衛浴，他會戴口罩，然後我沒有被傳染」。

事後，原po也更新近況，開心表示「今天早上接到台中市的電話，詢問我們目前居住地，所以已經幫我們轉給新北市了，目前等候中。」

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►帶1歲兒返台！快篩陰「卻因1規定」要到醫院PCR 孕媽：賭全家安危

►老大關完換老二！二寶媽崩潰「關關復關關」 家長秒懂：真的沒完

