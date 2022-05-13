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慎入！摔角表演變死亡互毆　兒童進場目睹「除草機割人」爆血畫面

記者張寧倢／綜合外電報導

英國達拉謨郡（County Durham）警方正介入調查一場標榜闔家觀賞，且開放兒童入場的「死亡格鬥」摔角大賽。場邊拍攝的影片顯示，2名摔角選手纏鬥到渾身是血，還拿起日光燈管、電動除草機當作武器傷害對方，場面極度暴力。據悉，當天至少有80名觀眾進場，不少家長直接摀住小孩的眼睛。

▲▼英國摔角賽出現極度血腥場面，而場邊竟然有未成年孩童在現場觀賽。（圖／翻攝自YouTube）

▲英國摔角賽出現極度血腥場面，而場邊竟然有未成年孩童在現場觀賽。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據英國BBC、《衛報》報導，當地濱海小鎮西漢姆（Seaham）4月29日舉行了一場摔角表演賽，但事前張貼的宣傳海報等文宣都沒有提到這是一場「死亡競賽」（death match），還提供了「家庭門票」的打折優惠，有不少家長帶著未成年孩童觀賽，入場人數大約80人。

報導稱，這種「死亡競賽」形式的摔角比賽極端暴力，允許表演者使用各種物品、武器攻擊對方，在1990年代曾經相當風行，儘管後來不再出現於主流電視，但英國仍有部分機構專門舉行這類賽事。

場邊觀眾拍攝的影片可見，2名摔角手Ronnie Thatcher與Blizzard互毆到渾身是血，而且已經從擂台上打到觀眾席，許多觀眾在不到幾公尺的地方，近距離目睹選手拿燈管砸在對方身上，碎玻璃與血跡四處飛濺，比賽到一半，還拿出了手持式的電動除草機，朝著被壓制在地的選手身上亂割。據稱，有些家長看不下去，急忙摀住小孩的眼睛，許多觀眾也傻眼，沒料到會看見這種極端場面。

▲▼英國摔角賽出現極度血腥場面，而場邊竟然有未成年孩童在現場觀賽。（圖／翻攝自YouTube）

擁有7年摔角資歷的Twitch直播主Benji表示，儘管這種「死亡競賽」摔角賽在某些情況很流行，但絕對不適合讓孩子們觀看，「在我的摔角生涯中，從未見過這種情況，從來沒有在一般家庭觀眾面前看過這種極端暴力的演出。」他也質疑，主辦方事前不可能不知情，畢竟還得有人帶著除草機來到比賽現場。

報導指出，達拉謨郡警方在收到數起投訴後，目前已經介入調查。這場活動賽事的發起人James Barrass則表示，現場有醫護人員待命，選手們在幕後獲得醫療照護，處理了幾處「擦傷」，被壓制在地的摔角表演者Blizzard隔天仍照常和女友外出吃早餐，並向他表示與傷勢比起來，「刺一個新的刺青還比較痛。」

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