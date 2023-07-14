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去墾丁玩「用光她防曬乳」　巨雷友日用品全沒帶！結局氣哭了

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友趁暑假和朋友們相約去墾丁玩，怎料同房室友日用品全沒帶，都是借她的來用，甚至擅自用掉她的泡澡球，連防曬乳也被用光，氣得她直球對決，卻反被對方嫌愛計較，還說以後都不約她了。

女網友在「匿名公社」大吐苦水，放暑假跟朋友們一起到墾丁玩，四個人住一間房，「本來開開心心出門，但我卻覺得一直被占便宜，同房的某個女生什麼都沒帶一直用我的，卸妝乳沒帶，保養品沒帶，吹風機沒帶，我覺得好誇張，女孩子外宿帶這些東西不是很基本的嗎？」

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原PO無奈表示，當初訂了有附浴缸的房間，所以還特地帶上泡澡球，結果那位女生沒經過她的同意，就把唯一的一顆用掉，「最扯的是，明明知道是去墾丁玩，有兩個女生防曬都沒帶，從這裡開始突然覺得，她們是不是故意要用我的東西，然後我的防曬就這樣被她們擠完了。」

▲▼ 浴缸,性感,泡澡（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

隔天，忍無可忍的她當場怒道，「妳們很誇張，出來玩啥都不帶，用我的太理所當然了吧？防曬超商也有賣幹嘛用我的？」聞言，朋友也不甘示弱，直回「當下有就先用，之後再買來還給妳就好了啊，為啥這麼計較，脾氣那麼大，以後不約妳了。」

對此，她錯愕不已，直呼「我真的氣到哭耶！妳們不帶東西用我的，用到空瓶害我沒得用，是我的問題嗎？還說我掃興？」網友們則紛紛回應，「妳生氣的有點慢，我應該在用掉泡澡球的那一刻就翻臉了」、「以後不要再接觸了，我也很不喜歡這種人」、「花小錢認清這些人的嘴臉，值得了」、「她們若真是妳的好朋友，應該也不會計較。出遊要慎選旅伴」、「不就代表妳被當工具人了？」

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