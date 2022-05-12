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超商咖啡「哪款適合新手入門？」內行曝攻略：從這2款開始

▲不少人都有每天喝咖啡的習慣。（圖／資料照）

▲不少人都有每天喝咖啡的習慣。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣超商四處林立，裡面販售的咖啡是不少上班族、學生的精神糧食，但品項眾多，也讓不常喝咖啡的民眾不知該如何下手。一名網友發文表示，他每天進公司都會看到同事人手一杯咖啡，讓一直都只喝早餐店大冰奶的他顯得相當格格不入，因此也決定開始嘗試喝咖啡，並詢問「哪款適合入門？」對此，有內行就出面解答，並建議從這2款開始喝。

一名網友在PTT以「超商咖啡哪款最好喝？有沒有八卦？」為題發文表示，他每天進公司時，都會看到同事人手一杯咖啡，主管甚至還會手沖咖啡豆，並詢問同事有沒有要喝，這讓一路喝早餐店大冰奶長大的他顯得格格不入，於是他為了能夠與同事有多一點生活話題，決定開始踏入咖啡界。

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▲一名咖啡新手求救，該從哪款入門較適合。（圖／翻攝自PTT）

▲一名咖啡新手求救，該從哪款入門較適合。（圖／翻攝自PTT）

為此，原PO實際到7-11場勘，發現在眾多咖啡選項中，有「完熟蘋果咖啡」、「西西里風檸檬咖啡」、「摩卡咖啡」以及「美式咖啡」這4大類，好奇求問「最好喝適合入門的是哪款？有沒有八卦？」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言，「大熱美」、「伯朗」、「直接喝美式，喝得慣就不用換了」、「熱卡布」、「只喝冰拿鐵」、「手沖三合一」、「從冰奶入門的話一定是拿鐵吧，咖啡味最淡，豆子差異沒那麼顯著」、「熱焦糖」、「布朗咖啡」、「唯一支持咖啡廣場」、「摩卡系列阿，會加巧可力」、「蘋果咖啡不錯，甜的」。

其中，也有內行建議，「很多人不喝咖啡就是因為直接喝到苦的，然後就再也不想喝，推薦入門可以先從蘋果咖啡或是拿鐵開始喝，關鍵是要從甜的開始，水果最像飲料接受度通常比較高，再來加牛奶的拿鐵，喝習慣之後，開始喝美式，最後可以喝看看不同店家手沖咖啡，看要不要進入咖啡豆的世界」。

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