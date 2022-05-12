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美式買1送1、拿鐵買2送2！護師節「4大超商咖啡優惠」快收下

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲4大超商「國際護師節」限定咖啡優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

醫護人員辛苦了，今（12）日為國際護師節，4大超商也祭出「限時咖啡優惠」幫打氣，像是7-11就推3大咖啡飲品組合優惠，特大杯美式平均每杯只要30元，全家則有指定咖啡買1送1、OK mart買2送2等，把握機會搶喝。

▲▼OK cafe。（圖／業者提供）

▲OK mart爽喝美式、拿鐵買2送2。

●7-11
7-11 OPEN POINT APP行動隨時取即日起至5月14日祭出「3大系列咖啡飲品」優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買12送12、CITY TEA現萃茶英式紅茶買3送3、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶買2送1。加碼至5月17日前還有指定品項同品項買5送2小確幸，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶及CITY TEA一顆檸檬青茶。

●全家
全家將於5月13日至5月15日限時3天祭出「Let’s Café大杯單品美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯單品美式就送「大杯單品美式兌換券1張」，不限冷熱、限原店兌換，提醒兌換券須在5月16日至5月20日期間換完。加碼攜手外送平台foodpanda在5月每周五、六、日推出「Let’s Café大杯經典／經典特濃系列咖啡第3杯0元」限定優惠。

加碼於5月每周五、六、日推出「Let’s Café大杯經典／經典特濃系列咖啡第3杯0元喝」優惠，等於買2送1，提醒須使用foodpanda下單才享優惠。

●OK mart
OK mart全門市即日起至5月13日祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冷熱；至6月1日前再加碼推有霜淇淋之門市、凡為會員可用19元爽嗑香草牛奶霜淇淋。

●萊爾富
萊爾富全門市即日起至5月31日祭出「Hi Café檸檬美式咖啡、檸檬氣泡咖啡、柚香美式咖啡、柚香氣泡咖啡嚐鮮價只要59元」，加碼ROASTA系列咖啡拿鐵、無糖黑咖啡可享單瓶23元、2瓶39元優惠。

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