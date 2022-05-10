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社會優秀青年聯合攜手送愛　手沖咖啡溫暖辛苦醫護

▲社會優秀青年攜手送愛，手沖咖啡溫暖辛勞的醫護人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲社會優秀青年攜手送愛，手沖咖啡溫暖辛勞的醫護人員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山慈濟醫院今天1樓大廳飄來陣陣的咖啡香氣，原來是咖啡師以手沖咖啡代表的溫暖來感謝醫護人員平日的辛勞；肺炎疫情爆發後，醫護人員不只工作量增加連帶承受的壓力也大，「台東縣社會優秀青年」3位當選人以行動串聯送愛，提供現場手沖咖啡、西點麵包等，這份醫護人員專屬的福利也算是為12日即將到來的「國際護師節」提前慶祝。

醫院給人的印象可能就是冷冰冰、匆匆忙忙而缺乏溫度，但今天關山慈濟醫院卻是散發濃郁的溫馨氛圍；來自台東成功阿美族的蔡雲熙近年來以手沖咖啡展開全台公益行腳，前進包括教養院、智能發展中心等社福弱勢機構，用1杯咖啡換1個故事；蔡雲熙表示，感謝來自社會許多熱心的咖啡店家和認同理念的同好捐助咖啡，讓從2020年12月發起的「手沖咖啡公益環島活動」能夠成功延續至今。

此次關山慈濟醫院的公益咖啡活動是由周福安、魏瑞廷、蔡雲熙聯合策劃，3人也陸續當選為「台東縣社會優秀青年」；魏瑞廷說，蔡雲熙從一開始是想行銷部落生產的咖啡，後來發現藉由咖啡沖泡的過程不只能夠推廣還有療癒的效果，充分發揮以咖啡來紓壓和放鬆心情，陸續與文化健康站、衛生所、特殊教育學校、身障社福機構等合作，而手沖咖啡營造出的溫度早已超越了言語的表達。

關山慈濟醫院護理師表示，很開心能有機會在醫院裡實際看到咖啡師在現場操作手沖咖啡的過程，它不只蘊含咖啡香醇的美好口感，更代表外界對醫護人員工作付出的實質肯定；護理人員趁著工作空檔輪流用環保杯盛裝蔡雲熙的手沖咖啡，蔡雲熙貼心叮嚀在疫情期間大家務必要照顧好自己，唯有健康的醫護人員才有能力照顧需要的病人。

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