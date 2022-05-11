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今天衝了！超商限時3天「美式、拿鐵買2送2」

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK mart限時3天指定咖啡買2送2。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

5月12日為國際護師節，為致敬辛苦的醫護人員，OK mart即日起限時3天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，加碼推19元吃香草牛奶霜淇淋，一起為全台醫護人員加油；另，7-11至5月14日也有3大系列咖啡飲品組合優惠，其中，特大杯美式最低平均每杯只要30元，咖啡控把握機會囤一波。

醫護人員辛苦了，OK mart全門市即日起至5月13日連3天祭出「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，且不限冷熱；至6月1日前再加碼推有霜淇淋之門市、凡為會員可用19元爽嗑香草牛奶霜淇淋，肯定要衝吃喝。

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11限時咖啡優惠快收下。

另，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取也有「謝謝醫護 勇敢守護」活動，即日起至5月14日祭出3大系列咖啡飲品優惠，包括CITY CAFE特大杯美式咖啡買12送12、CITY TEA現萃茶英式紅茶買3送3、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶買2送1。

加碼至5月17日前還有指定品項同品項買5送2小確幸，包括CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡、CITY TEA完熟蘋果冰茶及CITY TEA一顆檸檬青茶。

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