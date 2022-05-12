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有夠澎湃！超商「百款端午粽子」限時開賣　烤鴨、松阪豬全入料

▲▼全家端午預購「粽事用星」登場。（圖／業者提供）

▲超商端午節預購粽子開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節粽子還沒選好嗎？近日有超商嚴選行家名廚、星級飯店、人氣餐廳，網羅超多種粽子口味，像是有米其林一星的「山海珍寶粽」，裡頭可是夾滿十頭鮑、韓國花菇、西班牙伊比利松阪豬等頂級食材，還有「和牛叉燒梅菜粽」、「經典烤鴨粽」以及素食也能吃的「猴菇飄香粽」、「松茸野米粽」等，超過百款選擇即日起至5月27日限時開放預購。

▲▼全家端午預購「粽事用星」登場。（圖／業者提供）

▲山海珍寶粽吃得到十頭鮑、韓國花菇、西班牙伊比利松阪豬等食材製成。

全家今年端午節網羅超過百款名粽，一路從南北粽、東部粽、蔬食粽、冰心粽通通有，首推米其林一星山海樓的「山海珍寶粽」，選用十頭鮑、韓國花菇、西班牙伊比利松阪豬等食材，搭配金華火腿上湯製成的滷汁拌入米飯中，每一口都好吃，而台北美福飯店則推出「美福私房粽」，是由和牛叉燒肉入餡佐以鹹香廣式梅菜，同樣也好吃，還有台北遠東飯店的「香宮經典烤鴨粽」、裕元花園酒店的「XO醬海陸粽」，提供超豐富選擇。

另也特意規劃蔬食粽專區，有名廚黃景龍的紫米雪蓮栗香粽、寬心園猴菇飄香粽、滴水坊牛肝箘菇素粽、養心茶樓的松茸野米粽與桔之鄉金棗粽等多款特色蔬食粽款，讓今年端午也能清爽一下，即日起至5月27日限時開放預購中。

▲▼黑橋牌推「府城廟口粽」、「湖州粽」。（圖／黑橋牌提供）

▲▼黑橋牌今年有「府城廟口粽」、「湖州粽」2種粽子選擇。

▲▼黑橋牌推「府城廟口粽」、「湖州粽」。（圖／黑橋牌提供）

除外，肉品專家「黑橋牌」今年也推出端午限定2種粽子，其中，「府城廟口粽」嚴選台灣長糯米搭配新鮮豬腿肉、屏東紅仁鹹蛋黃以及飽滿北港花生、香菇、蝦米製成，香氣滿分，加碼再推出全新「湖州粽」，選用黃金肥瘦比梅花肉取代原三層肉，加上豬肋骨製成的豬板油、鹹蛋黃，整顆粽子只以肉、蛋黃及圓糯米包製而成，烹調後的粽子因豬板油融化結合軟黏糯米，每一口都是道地美味，即日起開放預訂。

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