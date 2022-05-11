超商驚見超熱情「高齡店員」！內行曝驚人真相：不是為錢

▲網友超商見高齡店員，好奇發文詢問。（圖／記者白珈陽攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

超商的店員通常是年輕人，不過隨高齡化來臨，許多人將退休年齡往後挪。一名在台北市大安區工上班的網友表示，他某次到超商結帳時，發現店員是一位白髮蒼蒼的長者，目測覺得有60歲up了，讓他好詢問這些人是否為二度就業？

一名男網友在PTT以「 在小七看到中高齡店員，是二度就業嗎？」為題發文，表示自己在大安區上班，印象中看到的小七店員都是年輕人，結果中午去超商買東西時，看到一位白髮蒼蒼的老人家店員，目測應該有60多歲了。

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原PO表示，這名店員雖然白髮蒼蒼但十分熱情，服務態度很好，動作非常的積極，然後歡迎光臨說的很大聲，感覺給人一付不服老的感覺，是一名很有活力的老人家。讓他突然好奇「通常這類年紀破60以上還再（在）工作，可能都是屬於二度就業型的嗎？」

▲遇到高齡店員，原PO除了感到佩服外，也分享內心困惑。（圖／翻攝自PTT）

貼文引起網友熱，許多人覺得長者店員其實不輸年輕人，對長者本身也很好，「這類店員還比年輕的可靠」、「現在很多便利商店確實不排斥找老人家～」、「日本很多70歲以上還在工作啊 台灣未來趨勢」、「不錯了 老了還願意學新東西！」、「年輕人流動大，50up雖然學的慢，但是比較願意做，而且可以做很久XD」、「老人家穩定度夠，畢竟不會翹班。」

有內行網友提出可能的解答，「加盟店老闆ㄅ」、「住新竹時，常去的小7有個老年店員動作較慢，很多事也不太會操作，但口頭招呼客人卻很熱情，主動跟他深入聊才知道，這店的加盟主是他兒子，而且已經開三家了。」、自己家加盟吧！有錢老人。」、「那種很有禮貌很熟練的中高齡通常是店長」、「有一說是店長甚至房東」、「那是店長，投資711結果招不到員工變成自己下來站。」