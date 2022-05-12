桃市首長選戰民調拉鋸中　羅智強自信「一定贏」：除非我連選都沒得選

▲國民黨台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

國民黨台北市議員羅智強為角逐黨內桃園市長提名，除遷戶籍至龜山外，也在9日正式書面請辭議員一職，將於12日生效。對於年底選戰，羅智強表示，自己有一定爆發力，再半年時間行腳，有自信一定贏得選戰，「只有一種情況贏不了，那就是連選都沒得選。」

羅智強表示，前天二份民調不約而同的呈現了自己的「努力成果」，一份是非常有公信力、也非常權威的「聯合行銷研究公司」民調，「我贏了目前桃園民進黨呼聲較高的鄭運鵬3%；而我和陳時中部分的差距已拉在5%以內。」

羅智強指出，另一份是匯流新聞網的民調，「我和陳時中的差距也是拉到了5%，大家看這個數字可能未必有感，要知道我是3月13日才開始行腳桃園、4月6日才宣布參選桃園市長，宣布一個月，民調就超越了鄭運鵬！」

羅智強表示，對上陳時中的部分，自己在3月初時做過民調（還沒開始走桃園），當時輸陳時中達25%，二個月就從25%拉到5%，「這就是，羅智強的爆發力！如果再給我半年時間行腳桃園，桃園市長，我當然有自信心一定贏！」

羅智強指出，自己不是贏不了桃園市長，只有一種情況，而是「連選都沒辦法選」，那就是沒有被國民黨提名、連門票都沒有拿到，「但我們能做的就是努力的用行走桃園的具體成績，讓黨中央有信心，告訴國民黨，提名羅智強，一定贏。」