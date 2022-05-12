藍營稱民眾拿不到輝瑞藥　民進黨：萬一用藥出問題國民黨負責？

▲民進黨發言人、醫師林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨12日記者會指出，新冠肺炎確診民眾拿不到輝瑞Paxlovid藥救治，民進黨發言人、醫師林靜儀表示，萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應，請問國民黨或王育敏要負責嗎？拜託國民黨不要亂完口罩亂疫苗，亂完快篩現在又要亂抗病毒藥。

國民黨副秘書長王育敏表示，政府買70萬劑Paxlovid，用藥謹慎到吝嗇，讓民眾輕症變重症。國民黨要求，政府應加速新冠口服藥到貨，提供有需求病患，簡化下放口服治療藥物流程，避免民眾錯過療效最佳時機，放寬使用指引，讓更多有需要民眾能獲得藥物治療。

對此，林靜儀表示，醫師有專業投藥判斷，也已經有很多專業醫師示警，抗病毒藥物會和一些慢性病藥物衝突，在藥品仿單上也有相關的使用限制條件，基於民眾的用藥安全本來就要謹慎用藥，請國民黨不要政治凌駕醫藥專業，誤導民眾去質疑醫生用藥的專業。

「請問不相信專業醫生判斷，難道要相信國民黨嗎？」林靜儀指出，目前開放使用的二款抗病毒藥都是「緊急專案核准」而非一般藥品核准程序，採購開放藥品是為了給第一線醫師依照專業裁量，能夠依照專業評估給予藥品，政治人物要把藥品炒作成「沒拿到藥就是政府不給」，不但不符專業評估，更是為了造成誤解與民怨，找臨床醫師的麻煩。

林靜儀表示，政府也已採購75萬人份治療武漢肺炎用藥，現在進貨約有37萬多份，各地方政府配發口服藥約27萬份，用量充足，請民眾無需恐慌。

她說，萬一用藥出問題、產生排斥或不良反應，請問國民黨或王育敏要負責嗎？拜託國民黨不要亂完口罩亂疫苗，亂完快篩現在又要亂抗病毒藥。