唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

記者呂晏慈/台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一12日上架韓國製「福吉美」(Gmate)唾液快篩試劑,售價為一盒一支175元,首波每間門市配貨數量達100劑,每人限購2劑。國民黨立委洪孟楷今天透過臉書質疑,澳洲對同款快篩試劑規定「嚴禁兩歲以下使用」,但今天上市的中文仿單卻沒有該警語,衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了?

洪孟楷指出,今日上市的中文仿單裡,既然把澳洲規定的「嚴禁兩歲以下使用(do not use on anyone under 2 years of age.)」給拿掉,那麼重要的警語既然不見,就是誤導家長以為可以使用,衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了?

洪孟楷表示,任何藥品、醫療器材最重要的就是禁止項目,澳洲明確規範兩歲以下嬰幼兒不得使用該產品,一定有其安全的考量,我國產品竟然把此警語從仿單上拿掉,就有誤導和暗示家長使用之嫌,且未來如果有任何醫事糾紛,責任可能都很難釐清,衛福部如此把關鬆散,又是為特定品牌和公司開綠燈?

洪孟楷提醒,疫情如此嚴峻,兩歲以下的嬰幼兒確診案例也倍增,指揮中心也該明確地給予指引,無論是專責門診、或是綠色通道,都該明白讓家長了解;但絕對不是國外禁止使用的產品,到了國內卻隻字未提。風險不說明,就是放任、就是怠惰,就是致嬰幼兒的身體健康於不顧。

洪孟楷表示,要求衛福部即刻說明,澳洲不准許使用在兩歲嬰幼兒身上的快篩,台灣能否使用?有過風險評估嗎?放任廠商把最重要的警語的拿掉,是刻意護航、還是廠商知情不報。

▼洪孟楷質疑台灣、澳洲同款唾液快篩警語不同。(圖/洪孟楷國會辦公室提供)