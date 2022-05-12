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唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？

▲▼蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 立委洪孟楷 立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一12日上架韓國製「福吉美」（Gmate）唾液快篩試劑，售價為一盒一支175元，首波每間門市配貨數量達100劑，每人限購2劑。國民黨立委洪孟楷今天透過臉書質疑，澳洲對同款快篩試劑規定「嚴禁兩歲以下使用」，但今天上市的中文仿單卻沒有該警語，衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了？

洪孟楷指出，今日上市的中文仿單裡，既然把澳洲規定的「嚴禁兩歲以下使用（do not use on anyone under 2 years of age.）」給拿掉，那麼重要的警語既然不見，就是誤導家長以為可以使用，衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了？

洪孟楷表示，任何藥品、醫療器材最重要的就是禁止項目，澳洲明確規範兩歲以下嬰幼兒不得使用該產品，一定有其安全的考量，我國產品竟然把此警語從仿單上拿掉，就有誤導和暗示家長使用之嫌，且未來如果有任何醫事糾紛，責任可能都很難釐清，衛福部如此把關鬆散，又是為特定品牌和公司開綠燈？

洪孟楷提醒，疫情如此嚴峻，兩歲以下的嬰幼兒確診案例也倍增，指揮中心也該明確地給予指引，無論是專責門診、或是綠色通道，都該明白讓家長了解；但絕對不是國外禁止使用的產品，到了國內卻隻字未提。風險不說明，就是放任、就是怠惰，就是致嬰幼兒的身體健康於不顧。

洪孟楷表示，要求衛福部即刻說明，澳洲不准許使用在兩歲嬰幼兒身上的快篩，台灣能否使用？有過風險評估嗎？放任廠商把最重要的警語的拿掉，是刻意護航、還是廠商知情不報。

▼洪孟楷質疑台灣、澳洲同款唾液快篩警語不同。（圖／洪孟楷國會辦公室提供）

▲▼唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？。（圖／洪孟楷國會辦公室提供）

▲▼唾液快篩「禁2歲以下使用」警語不見了　洪孟楷：衛福部放生嬰兒？。（圖／洪孟楷國會辦公室提供）

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