陳建仁認了快篩劑不足　國民黨5建議：加速下放口服治療藥物

▲前副總統陳建仁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者徐政璿／台北報導

今年初迄今，全台確診本土案例已突破50萬人，前副總統陳建仁接受英國衛報訪問時，坦言「政府在快篩試劑上準備不足」。國民黨今（12）日提出5大建議，呼籲持續簡化流程，加速下放口服治療藥物，避免民眾錯過療效最佳時機。

國民黨表示，面對日益嚴重的疫情，連陳建仁都承認的快篩準備不足，連日來數10萬民眾染疫確診，竟連取得治療新冠治療藥物都四處卡關，衛福部長陳時中一再說藥物足夠，但到了第一線卻不是這麼一回事，媒體報導有確診病人向5家醫院請領輝瑞口服藥都失敗。

國民黨指出，美國規定當醫師確認病人感染新冠肺炎後，開立處方箋，病人即可公費先取得5天的Paxlovid藥物，台灣則是需要醫師填寫諸多表單，流程繁瑣，患者拿到藥時動輒超過5天，甚至有報導傳出病患因等不到藥物，從輕症轉為中重症的情況。

國民黨抨擊，指揮中心說在原本2萬人份Paxlovid口服藥之外，已加訂購70萬人份，預計將於6月底前抵台，陳時中並多次聲稱藥物準備「一定足夠」，但實際上發出的數量卻少得不成比例。

國民黨指出，統計從5月1日至9日，台灣本土確診人數增加了28萬多人，但輝瑞口服藥僅開出1558人份，僅有0.55％，平均每一千位確診民眾僅開出不到6人份的藥，對照目前已有超過18萬人份的輝瑞口服藥抵台，發放速度明顯過於遲緩。

國民黨5點建議

1. 加速新冠口服藥到貨：染疫人數急增,已訂購70萬人份的Paxlovid口服藥，應加速及早到貨,以提供有需求病患。

2. 持續簡化流程，加速下放口服治療藥物，避免民眾錯過療效最佳時機。

3. 指揮中心應儘速放寬使用指引，讓更多有需要民眾能獲得藥物治療。

4. 對於兒童確診照顧，指揮中心應提供更細緻的指引，並提供家長即時諮詢管道。

5. 中央應協調輔導各縣市醫療院所成立更多兒童防疫急、門診綠色通道，讓家長能安心陪孩子抗疫。