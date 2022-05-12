快訊／藍委爆：唾液快篩「禁2歲以下使用」　衛福部竟拿掉警語

▲澳洲進口的「福吉美」（Gmate）唾液快篩「禁2歲以下使用」。（圖／洪孟楷臉書，下同）

記者徐政璿／台北報導

台灣今（12日）起開賣「福吉美」（Gmate）唾液快篩，國民黨立委洪孟楷上午透過臉書揭露，福又達代理唾液快篩，根據澳洲規定「嚴禁兩歲以下使用」，台灣上市仿單消失不見，衛福部竟直接拿掉警語，放生嬰兒不把關？

洪孟楷表示，福又達代理的福吉美唾液快篩在台上市，除了衛福部護航上市的疑雲不斷外，今日上市的中文仿單裡，既然把澳洲規定的「嚴禁兩歲以下使用（do not use on anyone under 2 years of age.）」給拿掉。那麼重要的警語既然不見，就是誤導家長以為可以使用，衛福部審查難道直接放生國內嬰兒不把關了？

洪孟楷指出，衛福部日前說，給予福又達生醫公司申請的唾液快篩EUA，是因為「該產品於111年2月10日經澳洲核准上市，因考量澳洲官網公布之審查標準，其對是類產品性能審查要求與我國要求一致」，所以澳洲的規定就是我國衛福部拿來背書的重點。

洪孟楷說，但澳洲的該品牌快篩仿單，在警告禁止使用說明中第二點明白寫著「禁止使用在任何兩歲以下的人員（Do not use on under anyone 2 years of age）。」

他認為，任何藥品、醫療器材最重要的就是禁止項目，澳洲明確規範2歲以下嬰幼兒不得使用該產品，一定有其安全的考量，我國產品竟然把此警語從仿單上拿掉，就有誤導和暗示家長使用之嫌，且未來如果有任何醫事糾紛，責任可能都很難釐清，衛福部如此把關鬆散，又是為特定品牌和公司開綠燈？

洪孟楷表示，疫情如此嚴峻，2歲以下的嬰幼兒確診案例也倍增，指揮中心也該明確地給予指引，無論是專責門診、或是綠色通道，都該明白讓家長了解；但絕對不是國外禁止使用的產品，到了國內卻隻字未提。風險不說明，就是放任、就是怠惰，就是致嬰幼兒的身體健康於不顧。

最後，洪孟楷說，要求衛福部即刻說明，澳洲不准許使用在兩歲嬰幼兒身上的快篩，台灣能否使用？有過風險評估嗎？放任廠商把最重要的警語的拿掉，是刻意護航、還是廠商知情不報。