男護士長趁麻醉性侵女病患　掀褲拍下私密處！犯罪史長達10年

▲英國51歲男護士長性侵麻醉女病患，還偷拍女同事如廁。（圖／翻攝自南約克郡警方）

記者張寧倢／編譯

英國南約克郡一名男性護士長利用職務之便，進行性犯罪。51歲的格雷森（Paul Grayson）坦承，自己在醫院任職期間對多名全身麻醉的女性手術病患上下其手，拍攝私密處，更性侵了其中2人。此外，格雷森還在廁所偷拍至少7名受害女性，而其他犯行最久竟可追溯至10年前。地方法院近日判處格雷森12年有期徒刑。

根據《每日郵報》報導，雪菲爾市（Sheffield）刑事法庭聽證得知，51歲的資深護士格雷森，工作經歷超過25年，他坦承自己用「最噁心」的方式濫用了護理職務，在皇家哈勒姆郡醫院（Royal Hallamshire Hospital）拍攝了4名手術後仍處於全身麻醉狀態的女性患者，在對方最脆弱的時候翻開貼身衣物拍攝私密處的影片，其中2人更慘遭性侵。

格雷森供認一系列指控，包括拍攝和持有兒童的猥褻照片，並對女同事犯下偷窺罪，還在醫院廁所進行偷拍，至少5名女同事和另外2名與醫院無關的年輕女性受害，種種罪行加起來共達23項。檢察官史密斯（Michael Smith）表示，格雷森1994年起就在這家醫院工作，後來成為護士長，手術前後都會一對一協助患者。

史密斯透露，一名女性友人某次對格雷森的拍攝行跡起了疑心，並在硬碟與隨身碟中發現一個存放她個人照片的資料夾，裡頭包含偷拍裸照和自己兒時照片，而警方在收到的證據中發現其他女性的照片，循線展開調查，這才終於揭穿了格雷森長達10年的噁心犯罪史。而他2020年12月被捕後，法院最終於10日判處格雷森12年有期徒刑。

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