強行連結11次討12萬贖性愛片　連阿公都收到...她1招秒收渣男

▲許男利用自強外役監服刑假日，恐嚇女友手上握有裸照，要求拿12萬元換取。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市許姓男子與未滿18歲小婷（化名）交往，熱戀期間，竟強迫連結並拍下性愛影、照。許男後來因另案入監服刑，小婷並提分手，豈料許男利用外役監服刑假日返家，打電話恐嚇小婷稱「手上還有裸照」且要求12萬換性愛影片，機智小婷先報警，並佯裝要交付錢，讓許男當場遭警逮捕。士林地檢署偵結，依妨害性自主等罪起訴。

起訴指出，許男與17歲小婷2017年開始交往，並同居在小婷家。但許男交往後性情大變，竟多達11次強迫小婷進行人與人連結、口交，甚至要求傳全裸自慰照片等，更以手機拍下過程。

2019年4月13日，許男因另案入監服刑，小婷認為離開恐怖情人時間來了，並提分手，被分手的許男超不爽，竟在今年2月利用在自強外役監服刑假日返家，打電話恐嚇小婷「還保留性愛影片」，同年3月4日、19日致電騷擾，甚至傳郵件給小婷祖父，同時也告訴小婷手上握有備份，要求拿12萬換取照片，還暗示影片、照片流出完全不會影響到他自己。

心生畏懼的小婷，擔心許男真的會將影片外流，先假裝答應，並約在北市某捷運站交付款項，但機靈的她，不僅準備12萬假鈔，也同時聯繫警方，警方等交付錢瞬間，上前將許男逮捕。

許男坦承同居時拍下影片、也撥打電話騷擾小婷並寄信給小婷祖父，檢方從搜索扣押筆錄、手機及小婷證述，認為許男涉犯違反兒童及少年性剝削防制條例、強制性交、恐嚇取財未遂，犯意各別，建請法院從一重論處，沒收犯罪用手機。