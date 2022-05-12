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桃園高檔社區保全是「攝」狼　兩女秘書6度遭偷拍裙底

▲桃園市桃園區經國路上一棟高級住宅，今年3月間陳姓保全三度以手機偷拍穿著短裙女子裙底風光，後遭保全公司女經理發現，調閱監視器畫面後確認，受害者提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市桃園區經國路上一棟高級住宅，今年3月間陳姓保全三度以手機偷拍穿著短裙女子裙底風光，後遭保全公司女經理發現，調閱監視器畫面後確認，受害者提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今年3月間派駐桃園區經國路某高級住宅社區保全，陳見社區女秘書穿著裙裝，竟趁其未注意之際，以手機由下往上方式偷拍其裙底風光4次，2天後再度對同一女子下手偷拍得逞，又隔2天，陳三度對另一穿裙子女秘書偷拍時，被保全公司女經理發現其荒誕行為，調閱監視器畫面確認後報警處理，2名受害女子也決定提告。檢方複訊時，陳坦承犯行，檢方偵結，依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，39歲的陳姓男子擔任保全，派駐在桃園區經國路某家高級住宅社區任職，今年3月3日上午9時許，見女秘書穿著裙裝，趁其未注意時偷偷以手機接近，由下往上方式偷拍其大腿、裙底內褲之身體隱私部位4次，但女子卻未察覺；3月5日上午11時許，陳再度趁女子未注意時，以手機偷拍裙底隱私部位1次得逞；3月9日上午11時許，陳對另一名穿著裙裝女秘書偷拍裙底隱私部位，陳怪異動作引起保全公司女經理注意，通知公司駐區人員調閱監視畫面，確認陳偷拍行為後報警處理，2名受害女子獲悉後堅持提告。

陳男在檢方複訊時坦承犯行，警方現場查扣其手機與隨身碟等證物，2名受害女子等證人指證歷歷，陳雖坦承犯行，但堅稱已刪除畫面，但被告仍憂心偷拍畫面可能流落在外，檢方認為陳犯行明確，偵結依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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