不二坊漲價每顆賣45元！民眾持續排隊　蛋黃酥之亂恐到中秋　

▲彰化不二坊蛋黃酥漲價排隊不減。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化不二坊蛋黃酥在臉書預告從8月8日起每顆從40元漲到45元，店家還貼出告示「拒絕代購」、「每人限購30顆」，今(3)日上午店家門口依然大排長龍，也有民眾帶著家人一口氣買10盒，人氣在農曆7月前又高漲一波，有代購業者認為，蛋黃酥之亂恐怕又會跟往年一樣持續到中秋節了。

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店家在臉書公告8月8日前的訂購、宅配訂單皆已售罄，期間電話將不再接受訂購，中秋節訂單從8月8日早上9點開始接受電話預訂。但民眾想要吃上一盒可不容易，店家公告因為原物料調漲，蛋黃酥6入一盒售價從240元漲到270元、15入從600元漲到675元、20入價格從一盒800元漲到一盒900元。去年去年代購一盒15顆蛋黃酥代購天價1800元售出，看來今年中秋節不二坊蛋黃酥大戰，恐怕會飆破2000元大關。

今天記者也前往不二坊現場直擊排隊情形，原以為排隊人潮都是電話預購要到場取貨，一問之下才知道都是到現場購買，店家祭出「一次30顆」限購令，有民眾想一口氣買10盒，趁著一早帶著一家人到場排隊，就衝著店家的高知名度到場購買。

不過記者走訪附近的蛋黃酥店家，他們也順應原物料上漲，從一顆35元漲到40元不等，而南彰化知名北斗洪瑞珍餅店早在去年就售價一顆45元，今年維持不漲價；不二坊一顆蛋黃酥一口氣漲5元，有民眾認為能買到最重要「還好啦」；也有民眾認為，一顆蛋黃酥直逼一個便當價，簡直「太貴」、「不合理」。

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