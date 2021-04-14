三明治第二代商標戰堂哥贏了！堂妹判賠80萬不得使用「洪瑞珍」

▲洪瑞珍商標戰堂哥告贏堂妹，智慧財產法院判堂妹等須賠償堂哥80萬元與公司不得使用「洪瑞珍」。（圖／資料照）



記者林冠吟／新北報導

洪瑞珍三明治商標之爭，堂哥告贏堂妹！洪瑞珍二代經營者洪峻聲對堂妹洪毓姍夫婦所開設的「洪瑞珍傳世有限公司」提告，認為堂妹侵害其商標權。智慧財產法院審理後判洪毓姍敗訴，禁止其使用「洪瑞珍」作為公司名稱，並應賠償堂哥洪峻聲80萬元，全案仍可上訴。

70年老店洪瑞珍三明治二代經營者爆發商標權官司，老店二代接班人洪峻聲認為堂妹洪毓姍所開設的「洪瑞珍傳世有限公司」、「洪家手做」等商標侵害到其商標權，向法院要求堂妹不得再使用有關「洪瑞珍」字眼及相關圖型商標，並向堂妹夫婦求償500萬元，且須在報紙上刊登判決書。

▲洪家手作。（圖／翻攝自臉書）



洪峻聲透露，父親自1947年以「瑞珍商店」經營菓子店，因為和其他洪姓兄弟一起打拼，隨後才冠上洪姓改名為「洪瑞珍」，更早在1969年就已註冊商標與圖形至今，直到2010年父親洪宜杉將商標繼承給他繼續經營。

▲洪瑞珍創始店三明治。（圖／資料照）



其堂妹洪毓姍與蔡志明夫婦卻在2018年已「洪瑞珍」商標開店，販售三明治，雖曾提出告訴但已和解，堂妹也承諾不會再侵害商標。洪峻聲指出，堂妹雖承諾不會再侵害商標，卻已「洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍第二代女兒創立」開設經營店鋪，雖有加上概念店與二代等字樣，但所販賣內容物幾乎與洪瑞珍並無太大不同，且其商標文字仍容易與洪瑞珍混淆，因此認為堂妹夫婦侵害其商標權。

▲▼洪峻聲指出洪毓姍雖已改為「洪家手作」，但卻仍自稱是「洪瑞珍二代概念店」。（圖／翻攝自判決書）



洪毓姍夫婦則強調，洪峻聲所指出的有爭議的商標並非只有「洪瑞珍」三字，如「洪家手作」、「洪家」等，也有搭配其他圖案，且洪毓姍之父亦是創始人之一，當時兄弟約定「家族成員」可無償使用，以二代自稱僅是說明歷史淵源，並無混淆問題。

法官審理後認為，洪毓姍等使用「洪家手作」、「洪家」等字眼並無問題，但因為確實有部分使用「洪瑞珍」3字，並非善意，足以讓消費者混淆，同時也無法證明商標共有情形的存在，因此判洪毓姍等須賠償洪峻聲80萬元，並禁止其使用「洪瑞珍」作為公司名稱。

不過法官也提出，由於洪峻聲未能明確指出洪毓姍等有明確侵害商標權的行為，洪峻聲所指出洪毓姍部分使用「洪瑞珍」字眼部分，符合「指示性合理使用」與「描述性使用」，不是商標權效力所及，因此對洪峻聲所提出要求洪毓姍等不得使用「洪瑞珍」字樣未准，全案仍可上訴。

▲▼洪瑞珍商標戰，左為洪瑞珍創始店，右為洪家手作。（圖／翻攝自判決書）