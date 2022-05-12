焦糖陳嘉行認同「積極染疫」遭罵翻　陳沂酸爆：難怪初選沒過

▲陳沂酸爆焦糖哥哥「難怪初選沒過」。（圖／翻攝陳沂臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨台北市議員初選敗陣的「焦糖哥哥」陳嘉行11日自爆確診，有網友在其臉書下分享「積極染疫」後達到全家人免疫的的自身觀點，而陳嘉行也認同並回應「懂的人就懂」，遭網友罵翻。對此，網紅陳沂12日諷刺，「難怪初選都不會過，士林北投選民智商在線」。

陳嘉行在臉書公開宣布自己染疫後，一名網友在陳嘉行的臉書留言表示，他面對疫情的態度是積極染，確診後又積極讓居隔的家人一起染疫，「利用7至10天達成全家確診的成就，對大人來說就像打天然第4劑，對小孩來說就是專治omi的天然第一劑，10天後全家擁有超級抗體。」

對此，焦糖哥哥肯定網友的論點： 「是，只是我猜政府沒辦法講這麼明白，這樣講絕對被操作，但是懂的人就懂。」

網友紛紛砲轟，「陳嘉行您真的覺得這種說法沒問題嗎？扯」、「這樣的回應不太妥，依然有人染疫身亡，任何鼓勵染疫早享受的說法都是不恰當、也不負責任的」、「等疫情穩定、醫療量能充足、一切做好準備再這樣說吧」、「確診好了之後不代表就不會再染疫好嗎，妖言惑眾」、「那是你運氣好不代表其他人也能無症狀天然疫苗」；不過，也有網友支持表示，「我也是一樣的做法」。

陳沂則透過臉書開轟陳嘉行，「知道自己在講什麼嗎？鼓勵積極染疫，成為天然疫苗？」。她更進一步重提陳嘉行初選沒有過關的事件批評，「難怪初選都不會過，士林北投選民智商在線」。

▼網友自爆「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）