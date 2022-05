▲鄭運鵬扮成「天行者路克」紀念「星際大戰日」。(圖/翻攝自鄭運鵬臉書)



記者呂晏慈/台北報導

為了紀念電影「星際大戰」(Star Wars),世界各地的星戰迷們會在5月4日慶祝非官方節日「星際大戰日」(Star Wars Day)。民進黨立委鄭運鵬4日透過臉書貼出扮演「天行者路克」(Luke Skywalker)的照片,並擺出揮舞光劍的姿勢,吸引「焦糖哥哥」陳嘉行忍不住留言吐槽:「這個是鬼滅之刃吧?」

鄭運鵬今天透過臉書表示,今天是國際星戰日,他收到邀請去參加星際大戰日活動,原本預期會被打扮成穿著比基尼的莉亞公主,結果被抓去變成天行者路克,還被噴成一頭金毛,「不過我這個天行者大病初癒,看起來才會痘疤有餘,肌肉不足;決定回去多練練,擇日再戰」。民進黨立委賴品妤留言回應,她也想去。

5月4日因為發音近似於「星際大戰」電影經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),影迷們取其諧音,將這個日期定為星際大戰日。總統蔡英文曾在2018年出席相關活動,手持光劍與星戰迷同樂。

▼星際大戰主角「天行者路克」原型。(圖/翻攝自鄭運鵬臉書)