北市議員初選繳「4中3」佳績　湧言會布局注入強心針

▲民進黨台北市議員阮昭雄助選。（圖／阮昭雄辦公室提供）

記者張鈞量、陶本和／台北報導

民進黨昨（29日）公布台北第五選區（中正萬華）、第六選區（大安文山）初選民調，在這次初選當中，「湧言會」在派系要角、市議員阮昭雄帶領下，繳出「4中3」的成績，包括士林北投區的林延鳳、中山大同區的顏若芳、以及大安文山區的趙怡翔，為派系發展注入強心針。

本次湧言會在台北市共推出林延鳳、顏若芳、趙怡翔及康家瑋四人參與議員，最後除康家瑋外，其餘三人都順利過關，繳出「4中3」的成績；其中，備受關注的「口譯哥」趙怡翔，打著接棒阮昭雄的旗幟，在大安、文山區以23.53%高支持度排名第二，僅次於現任議員簡舒培。

林延鳳方面，過去曾任阮昭雄辦公室主任，對基層、選民事務非常嫻熟，具有紮實幕僚服務經驗；而在議題主導力上，先前強打「條子鴿」事件，議題論述、推翻錯假訊息，讓她一砲而紅。此外，搭配湧言會系統，對於士林北投地方有深入了解的幕僚襄助，強力輔選與文宣攻勢，成功在競爭激烈的士林、北投區出線。

總結「湧言會」在這次台北市議員黨內初選的戰果，繳出「4中3」的成績，包括士林北投區的林延鳳、中山大同區的顏若芳、以及大安文山區的趙怡翔，為派系發展注入強心針。事實上，這次的結果除新人自身的知名度外，綠營地方人士分析，放棄競選連任、為新人助選的派系要角阮昭雄功不可沒。

黨內人士觀察，從初選初期，阮昭雄選擇交棒給趙怡翔，成功掀起全國性話題，不僅彰顯世代交替，也樹立民主典範，獲綠營支持者肯定；在此同時，阮昭雄團隊中，也有具多年地方選戰經驗幕僚襄助，協助操盤、分析，精準判斷參選人需補強之處進行調整，最後加上阮昭雄陪伴新人掃街拜票，釋放個人人氣與能量。

黨內人士認為，阮昭雄本次主導湧言會北市議員選戰佈局，戰略、戰術都有到位，而自身影響力也成為新人吸票機，雖然選後他就將卸下議員身份，在跑行程過程中，仍發現具有高人氣，可見未來不論備戰立委或其他選項，都讓人充滿想像。

▼民進黨台北市議員阮昭雄助選。（圖／阮昭雄辦公室提供）