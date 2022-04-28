　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／焦糖哥哥吞敗！認「空陸戰都很強」　預告年底選戰不缺席

▲▼「焦糖哥哥」陳嘉行受訪。（圖／陳嘉行提供）

▲「焦糖哥哥」陳嘉行受訪。（圖／陳嘉行提供）

記者呂晏慈／台北報導

備戰年底台北市議員選戰，民進黨28日公布第一選區士林、北投區初選電話民調結果，選前多次獲得英系要角公開力挺的「焦糖哥哥」陳嘉行中箭落馬，儘管獲得新人加權，仍以倒數第二吞敗，無緣獲得提名。對此，陳嘉行下午受訪自稱「我不只空戰強、我陸戰也很強」，這個民調數字「非常的漂亮」，並隔空向藍營嗆聲說，「請國民黨放心，我年底大選絕對不會缺席的，還是會遇到我」。

根據初選民調結果，民調最高、將獲得民進黨提名的前5位依序為：獲得新人加權的湧言會新人林延鳳18.62％、其次為現任議員林世宗16.56％、上屆選舉落選頭陳賢蔚15.34％、現任議員鍾佩玲14.68％、現任議員陳慈慧11.56％；至於陳嘉行民調成績僅8.59％排名第六，落後紀政的姪子紀建漢10.96％，小贏在地里長許智全3.71％。

對此，陳嘉行今天下午受訪說，非常感謝所有守在電話前的朋友，因為有大家顧電話，所以開出來的數字他自己是非常的滿意，並恭喜所有民調領先者，希望大家繼續努力，讓民進黨5席全上，另也感謝所有立委、縣市首長幫忙，「謝謝所有士林、北投的朋友，給我這次機會讓我參與這次民進黨初選」。

媒體追問，民調結果是否顯示，只有空戰沒有陸戰是不行的？陳嘉行說，這種分析是錯誤的，這結果代表「我不只空戰強、我陸戰也很強」，他只有2個助理、連辦公室都沒有、才選了5個多月，得到的民調數字「非常的漂亮」，而且已經很接近領先的人了。

陳嘉行自爆，很多人跟他說開出這個數字很厲害，在各派系夾殺之下，還可以開出這麼漂亮的數字，「民進黨本來就是派系政治，這是正向的，確保民進黨可以推出最強、最適合的人」，雖然在競選過程中感受到很多壓力，但是比賽結束了，謝謝大家陪他走完最後一刻，也恭喜所有民調領先者。

對於初選民調數字，陳嘉行分析，民調樣本一半以上確實都是60歲以上的長輩在接，可能是他的努力不夠，時間不夠沒有去拜訪，不過這初選機制的好處也是，所有參選人都要去拜訪長輩、去公園跳舞、去陪倒垃圾，他已經很努力在制度中找出一條路了，「我不能只靠年輕人，我要想辦法找出這些長輩」，如果他只靠空氣票，不會開出這麼漂亮的數字。

陳嘉行說，空戰可以化作陸戰，陸戰可以輔助空戰，這一點在這次初選中證明了，像他這種很少資源的人可以開出這樣的數字，正是告訴大家：如果真的有心從政的話，加入民進黨。

至於未來下一步規劃，陳嘉行直言，雖然很可惜初選失利，但是在年底大選不會缺席，還是會幫台北市長候選人，他自己心中屬意衛福部長陳時中，民進黨有需要的地方就通知他，不管到哪個縣市都會全力以赴，不會缺席「請大家放心」，接下來他還要幫2名助理找工作、把論文寫好，失敗在他人生中是稀鬆平常的事情，沒什麼了不起的，再站起來就好了。

另對外界解讀，陳嘉行初選未過關，代表「英系的落敗」，陳說，這本來就是民進黨黨內初選，誰選贏就誰代表民進黨出來選啊，競賽都有輸有贏，大家要尊重初選機制，這就是民進黨好的黨內文化、可以持續壯大的原因，輸贏都是一時的，要放長遠來看，像他就證明靠空戰輔助陸戰，還是可以開出很漂亮的數字。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
基隆女高燒「家中病死」還未列案號　陳時中曝就醫情況
快訊／三立型男主播確診！　新聞部員工緊急快篩
快訊／TVBS美女主播確診！　高燒39.6度「眼球都在酸」
快訊／樂天啦啦隊女神確診！　自責落淚
陳時中：3+4自主防疫期間「沒出門不用篩」
快訊／苗栗副議長確診！　縣長、警察局長曾一同餐敘
快訊／網傳「每日錯誤病例數字」　陳時中：轉傳最重罰300萬
快訊／今增2死！　2死者都沒有打疫苗
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
快訊／今增2死！　本土增1萬1353例
LIVE／今日確診數破萬　陳時中最新說明
快訊／台中警押送犯人途中遭撞！　車頭全毀
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

清零政策使大陸內部維持高壓　陳明通勸對岸努力拚經濟

公視台語台暗諷柯文哲「練痟話」？張清俊諷：網軍就養在公視？

北農156人確診！　蔣萬安提4方針：北市府應優先提供快篩

LIVE／新北單日增4552例　侯友宜最新說明

快訊／焦糖哥哥吞敗！認「空陸戰都很強」　預告年底選戰不缺席

解隔後現身議會被指「防疫破口」　邱于軒曬照反擊：不該獵巫

邱太三、邱垂正接觸確診者居家隔離　副主委李麗珍代打備詢狀況外

「疫情+原物料上漲」小吃店超無奈　她：民進黨執政你過的好嗎？

48人確診！　台北市南門市場、台肥大樓2工地爆「移工群聚」

政院修《醫師法》　外國學歷報考國內醫師「需經學歷甄試」

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

清零政策使大陸內部維持高壓　陳明通勸對岸努力拚經濟

公視台語台暗諷柯文哲「練痟話」？張清俊諷：網軍就養在公視？

北農156人確診！　蔣萬安提4方針：北市府應優先提供快篩

LIVE／新北單日增4552例　侯友宜最新說明

快訊／焦糖哥哥吞敗！認「空陸戰都很強」　預告年底選戰不缺席

解隔後現身議會被指「防疫破口」　邱于軒曬照反擊：不該獵巫

邱太三、邱垂正接觸確診者居家隔離　副主委李麗珍代打備詢狀況外

「疫情+原物料上漲」小吃店超無奈　她：民進黨執政你過的好嗎？

48人確診！　台北市南門市場、台肥大樓2工地爆「移工群聚」

政院修《醫師法》　外國學歷報考國內醫師「需經學歷甄試」

「蝙蝠洞、枕頭山賞螢3路線」照秒殺！桃園11處賞螢地圖自行探秘

快訊／不是XE！日本又發現Omicron新亞變種　BA.1與BA.2的混合體

清零政策使大陸內部維持高壓　陳明通勸對岸努力拚經濟

實名制快篩「庫存數量地圖」準嗎？　記者實測！藥局：5分鐘就賣完

鵜鶘就像家！　麥卡倫：我想在紐奧良退休

公視台語台暗諷柯文哲「練痟話」？張清俊諷：網軍就養在公視？

快訊／桃園+1481！華通蘆竹3廠224人確診　1、2廠將全員快篩

南韓政府料明宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降

移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

北農156人確診！　蔣萬安提4方針：北市府應優先提供快篩

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

政治熱門新聞

快訊／民進黨士林北投初選民調出爐　「焦糖哥哥」滑鐵盧

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

名嘴2觀點戳破「勾惡脫面具」真正目的

快訊／輝瑞BNT兒童疫苗「採購220萬劑」　衛福部：預計本周簽約

「自主回報系統」本周日上線！　衛福部：確診者自填接觸者

一劑只要30元！高嘉瑜籲開放德國唾液快篩

陳時中取消實聯制　他曝關鍵2原因

「軟性封城」市民嚇衝賣場搶購　柯文哲道歉

「焦糖哥哥」披綠袍選議員？　士林北投8搶5民調今出爐

快訊／北市「軟性封城」條件曝　25％專責病床擋不住將禁內用、停課

快訊／台北市議員耿葳確診

即／26歲「新北學姐」染疫！跑行程後現症狀確診

快訊／北市國高中下週也能「不到校上課」　教育局長鼓勵線上演練

更多熱門

相關新聞

快訊／民進黨士林北投初選民調出爐　「焦糖哥哥」滑鐵盧

快訊／民進黨士林北投初選民調出爐　「焦糖哥哥」滑鐵盧

台北市議員選戰年底登場，民進黨28日中午公布第一選區士林、北投區初選電話民調結果，此次老將加上新人「8搶5」參選爆炸，最終現任議員鍾佩玲、陳慈慧、林世宗，還有湧言會林延鳳、新潮流陳賢蔚出線，英系力推的「焦糖哥哥」陳嘉行儘管有新人加權，仍然以倒數第二未通過初選民調考驗。

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

快訊／口譯哥趙怡翔確診「快篩陽」　林楚茵急篩報平安

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

何志偉：快篩試劑100元仍是負擔　別讓病毒傷害經濟弱勢

民進黨教中共如何撕下「麻煩製造者」標籤：別睜眼說瞎話

民進黨教中共如何撕下「麻煩製造者」標籤：別睜眼說瞎話

獲民進黨提名　周春米：為屏東創造歷史

獲民進黨提名　周春米：為屏東創造歷史

關鍵字：

陳嘉行民進黨焦糖哥哥

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

艾莉絲低調飛英國！

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

60歲葉蒨文「滿頭白髮」近照曝！

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面