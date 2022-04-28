快訊／焦糖哥哥吞敗！認「空陸戰都很強」　預告年底選戰不缺席

▲「焦糖哥哥」陳嘉行受訪。（圖／陳嘉行提供）

記者呂晏慈／台北報導

備戰年底台北市議員選戰，民進黨28日公布第一選區士林、北投區初選電話民調結果，選前多次獲得英系要角公開力挺的「焦糖哥哥」陳嘉行中箭落馬，儘管獲得新人加權，仍以倒數第二吞敗，無緣獲得提名。對此，陳嘉行下午受訪自稱「我不只空戰強、我陸戰也很強」，這個民調數字「非常的漂亮」，並隔空向藍營嗆聲說，「請國民黨放心，我年底大選絕對不會缺席的，還是會遇到我」。

根據初選民調結果，民調最高、將獲得民進黨提名的前5位依序為：獲得新人加權的湧言會新人林延鳳18.62％、其次為現任議員林世宗16.56％、上屆選舉落選頭陳賢蔚15.34％、現任議員鍾佩玲14.68％、現任議員陳慈慧11.56％；至於陳嘉行民調成績僅8.59％排名第六，落後紀政的姪子紀建漢10.96％，小贏在地里長許智全3.71％。

對此，陳嘉行今天下午受訪說，非常感謝所有守在電話前的朋友，因為有大家顧電話，所以開出來的數字他自己是非常的滿意，並恭喜所有民調領先者，希望大家繼續努力，讓民進黨5席全上，另也感謝所有立委、縣市首長幫忙，「謝謝所有士林、北投的朋友，給我這次機會讓我參與這次民進黨初選」。

媒體追問，民調結果是否顯示，只有空戰沒有陸戰是不行的？陳嘉行說，這種分析是錯誤的，這結果代表「我不只空戰強、我陸戰也很強」，他只有2個助理、連辦公室都沒有、才選了5個多月，得到的民調數字「非常的漂亮」，而且已經很接近領先的人了。

陳嘉行自爆，很多人跟他說開出這個數字很厲害，在各派系夾殺之下，還可以開出這麼漂亮的數字，「民進黨本來就是派系政治，這是正向的，確保民進黨可以推出最強、最適合的人」，雖然在競選過程中感受到很多壓力，但是比賽結束了，謝謝大家陪他走完最後一刻，也恭喜所有民調領先者。

對於初選民調數字，陳嘉行分析，民調樣本一半以上確實都是60歲以上的長輩在接，可能是他的努力不夠，時間不夠沒有去拜訪，不過這初選機制的好處也是，所有參選人都要去拜訪長輩、去公園跳舞、去陪倒垃圾，他已經很努力在制度中找出一條路了，「我不能只靠年輕人，我要想辦法找出這些長輩」，如果他只靠空氣票，不會開出這麼漂亮的數字。

陳嘉行說，空戰可以化作陸戰，陸戰可以輔助空戰，這一點在這次初選中證明了，像他這種很少資源的人可以開出這樣的數字，正是告訴大家：如果真的有心從政的話，加入民進黨。

至於未來下一步規劃，陳嘉行直言，雖然很可惜初選失利，但是在年底大選不會缺席，還是會幫台北市長候選人，他自己心中屬意衛福部長陳時中，民進黨有需要的地方就通知他，不管到哪個縣市都會全力以赴，不會缺席「請大家放心」，接下來他還要幫2名助理找工作、把論文寫好，失敗在他人生中是稀鬆平常的事情，沒什麼了不起的，再站起來就好了。

另對外界解讀，陳嘉行初選未過關，代表「英系的落敗」，陳說，這本來就是民進黨黨內初選，誰選贏就誰代表民進黨出來選啊，競賽都有輸有贏，大家要尊重初選機制，這就是民進黨好的黨內文化、可以持續壯大的原因，輸贏都是一時的，要放長遠來看，像他就證明靠空戰輔助陸戰，還是可以開出很漂亮的數字。