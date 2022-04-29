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連千毅回嗆鳳梨「顧好你的飲料店」　親吐與勾惡「私下喬進度」

▲鳳梨狂譙連千毅35分鐘。（圖／翻攝自FACEBOOK／鳳梨 吳泓逸、連千毅）

▲鳳梨狂譙連千毅35分鐘，連千毅回嗆「干你什麼事」。（圖／翻攝自FACEBOOK／鳳梨 吳泓逸、連千毅）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

直播主連千毅日前遭YouTuber「勾惡」質疑利用NFT詐騙事件，連千毅還到新北地檢署提告，網紅鳳梨（吳泓逸）針對此事開直播飆罵「連欸，系咧三小」，也有中部角頭關心此事，連千毅視為大哥的謝育全更說「該打住了」。對此連千毅親自表示「干鳳梨什麼事，顧好你的飲料店！」「我不需要回應，公司高層已經在喬，要讓他圓滿」。

網紅鳳梨（吳泓逸）27日透過直播開罵，「連欸，金罵系咧三小，整天在製造社會動盪不安，你真的沒有比較厲害」、「你不用靠勢，台北、新北、台中，包括這邊和台南、高雄，你注意點，沒人要對你怎樣，但你剛好就好，要做生意就好好做生意。」

▲勾惡回應近日與連千毅爭議。（圖／翻攝自勾惡IG、連千毅FB）

▲勾惡與連千毅因NFT詐騙事件引發爭議。（圖／翻攝自勾惡IG、連千毅FB）

就連網紅陳沂也在臉書貼文，「像連千毅那種，就是被黑道所鄙視的，連想當人家小弟別人都不要的咖。」玖壹壹春風也貼文意有所指，「不是因為刺青多還是賺了點錢，還是仗著背後勢力龐大處處欺壓人，就稱得上是兄弟。」

台中角頭「羅斯」也在臉書貼出與連千毅及鳳梨的合照，除了撇清沒有參與其中外，更說「不忍看到疫情嚴峻加上社會動盪不安，人心惶惶，僅處於關心角度看待此事！」

▼日前連千毅與律師到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼連千毅與律師到新北地檢署控告勾惡妨害名譽 。（圖／記者陳以昇攝）

曾是天道盟太陽會前苗栗分會長謝育全也表示，「連日來的針鋒相對，對網路世界、真實社會皆引起波瀾、騷動，實屬雙方長輩、共同好友與擁護的粉絲所不樂見」、「自當盡綿薄之力讓事情發展走向雙贏，希望有良善回應！」顯示被連千毅視為大哥的謝育全已經跳出來介入調解。

▼連千毅「幕後大哥」謝育全貼文：事件該打住了。（圖／翻攝謝育全臉書）

▲▼連千毅「幕後大哥」出面了！對勾惡喊話：事件該打住了。（圖／翻攝謝育全臉書）

對此，連千毅接受《ETtoday東森新媒體》專訪表示，「公司的高層已經跟勾惡背後的長輩在喬這件事，看怎麼處理比較圓滿」，更對鳳梨（吳泓逸）的批評反嗆，「干鳳梨什麼事！顧好你的飲料店，沒你的事情，年輕人少在大公司面前，講大話，裝流氓！」「我不用浪費時間回應他！原本中部運動場改北部地區私人會所，並沒有要製造動亂擴大紛爭事件，因為不願讓有心人士扭曲。」

▼春風意有所指不要處處欺壓人。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

▲春風發文談「兄弟」之道。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）

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