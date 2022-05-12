快篩陽=確診首日狀況多「看病要半小時」　陳時中：熟了會越來越快

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天（5/12）起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可以快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR。不過上路首日，有些醫院看一個病人就要花半小時，三類人有32萬人，可能面臨掛不到號問題。指揮官陳時中表示，指揮中心多元提供各種管道，只要會其中一個系統即可，視訊診療初上路，經驗不足本來就會稍慢，慢慢熟了就會越來越快。





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▲快篩陽線上看診前準備事項。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心宣布修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自5月12日起實施。

指揮中心說明通訊診療配合事項，包含篩檢陽性之後，檢測卡匣（片）寫上姓名與日期。並與健保卡一起拍照，視訊診療時照片上傳，同時要再出示該檢測卡匣。

根據指揮中心統計，截至9日為止，管理中居家隔離者共計7萬0709名、自主防疫者23萬2351名，管理中居家檢疫者1萬7342名，三類身份者合計有32萬人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，居家照護團隊主要是各地政府依照居家照護計畫成立，會有責任醫療院所，像是新北每行政區都有負責醫院，底下有800多家診所加入居家照護，人數較多的縣市已經有相當多醫院與基層診所投入。

視訊診療在健保快易通或健保視訊診療院所網站，可以看到1萬多家診所、醫院加入，提供專線與預約門診服務。至於健康益友APP也有提供部分視訊診療預約服務，不過參加院所較少，每個時段大概差不多20分鐘，可能一節門診只有個位數預約名額。

羅一鈞建議，民眾可以多利用原有居家照護醫療團隊，如果家中有人確診，因其關係被列居隔，後來出現陽性就可以透過本來的團隊聯絡請醫院評估。

▲快篩陽性=確診通報流程。（圖／指揮中心提供）

▲快篩陽即確診！指揮中心調整新冠肺炎病例定義，重申3類人才適用（圖／指揮中心提供）