竹市+851！集中醫護人力「2施打站減剩1站」　8中症者住院治療

▲新竹市今日新增確診851人。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（12）日新增851名確診個案，今（111）年以來累積5,787名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有58人，居家照護者為3,798人、居家隔離者為407人。確診者中多以輕症及無症狀為主，目前累積8名中症個案，其中3位未曾接種疫苗，目前仍有5人住院治療中。

衛生局提醒，指揮中心公告，自今（12）日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾，若快篩陽性，可在卡匣上寫上姓名及日期，與健保卡一起拍照後，透過遠距醫療方式上傳，由醫師確認快篩結果即可通報確診，不需再進行PCR採檢，目前本市共有18家診所提供相關服務，如有需求可先電話預約使用。

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▲防疫新政策「三類人快篩陽確診」今上路，市府配合相關因應措施。



其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，自行前往新竹市社區篩檢站（周一至週五上午09-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時），以及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

另，市府表示，因應疫情及民眾接種COVID-19疫苗需求，原設置中正市場及慈濟靜思堂2座大型疫苗施打站供民眾施打莫德納疫苗，因實際民眾預約減少及考量第一線醫護人力需求，自下周（5/16至5/20）起，本市僅開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請尚未完成三劑疫苗接種者，儘速至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。

▲一般民眾（非三類）快篩陽性，仍需進行PCR篩檢，才能判定確診與否。

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