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國際護師節走訪基隆衛生所　林右昌慰問醫護高EQ守護市民健康

▲國際護師節走訪基隆衛生所 林右昌慰問醫護高EQ守護市民健康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際護師節走訪基隆衛生所，林右昌慰問醫護守護市民健康。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

5月12日是國際護師節，基隆市長林右昌今日先後前往仁愛區公所、仁愛區衛生所，為第一線民政工作、醫護同仁加油打氣，了解居家關懷作業流程及內容，並關心同仁配置關懷包作業過程，聆聽同仁說明民眾來電及現場申請的處理情形感謝醫護同仁，如天使般無怨無悔，疫情期間有愛心、高EQ堅守崗位照顧市民，守護市民健康。

林右昌指出，關懷包是由民政體系同仁確認名單後配發，因很多確診者的電話地址在填寫時有缺漏或錯誤，還有很多是尚未申請本市居家照護，林市長提醒，民眾一定要先上網完成居家照護申請，入案後才會配發關懷包以及居家隔離者同住家人的快篩試劑，還請民眾多多配合，縮短關懷包配發作業時間。

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▲國際護師節走訪基隆衛生所 林右昌慰問醫護高EQ守護市民健康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府特別針對1歲以下，65歲以上的長者配發血氧機。

林右昌表示，基隆市關懷包中有即食調理包、泡麵、麥片、餅乾、酒精及垃圾袋等物，特別針對1歲以下，65歲以上的長者配發血氧機，在家監測血氧情形。請市民確診時不要擔心，依照政府SOP作業流程，平安度過這波疫情。

林右昌緊接著前往衛生所，關心同仁們從疫情3月份爆發至今的辛苦，並為大家加油打氣。現場雖有民眾排隊等候但秩序狀況仍屬順暢，衛生所同仁接到民眾申請，包含居隔單、確診單補發或是領取快篩等，亦能迅速為民眾解決問題。

林右昌說，防疫期間最需要是民眾與政府合作，越艱困越不要焦急，大家應團結合作。他進一步表示，疫情高峰還沒到，現在更要大家一起努力，確診案例雖增加但幅度和緩，高峰來臨時間可能會拉長，而這也讓醫療與社會體系有充足時間適應予以應對。

▲國際護師節走訪基隆衛生所 林右昌慰問醫護高EQ守護市民健康。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市關懷包內容物。

▲國際護師節走訪基隆衛生所 林右昌慰問醫護高EQ守護市民健康。（圖／記者郭世賢翻攝）

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