知名YouTuber傳授終結爛髮秘訣　在家也能做出沙龍級髮型

▲▼知名YouTuber「Jcnana 蒨蒨」傳授頭髮造型秘訣，一機多用在家做出沙龍級髮型。（影／「It‘s Jcnana 蒨蒨」YouTube，圖／翻攝自「It‘s Jcnana 蒨蒨」YouTube）







時尚中心／綜合報導

髮型就如同第二張臉，愛美的女孩們會因為不同的場合經常變換髮型，雖然換髮型會讓心情愉悅、彷彿變了一個人，髮質卻因為使用高溫造型工具受損，頭髮越來越乾、越來越粗糙，最後只能狠下心來全部剪掉重留，想要髮質柔潤仙氣飄飄的秀髮、又想做出百變造型迷倒眾人，有了Dyson AirwrapTM多功能造型器再也不用覺得左右為難，一機多用，終結髮質熱傷害宿命，還能在家做出沙龍級髮型！

▲Dyson AirwrapTM多功能造型器一機滿足六種功能，隨時都能擁有沙龍級髮型。（圖／Dyson提供）



說到頭髮護理產品，Dyson一直都是人人趨之若鶩的夢幻逸品，不能天天上髮廊，也要在一成不變的生活中，為自己的外表做些不一樣的改變。想要輕鬆變換多種造型？Dyson AirwrapTM多功能造型器最新技術運用強化康達氣流，要直要捲隨心所欲，還能隱藏毛躁。Dyson AirwrapTM多功能造型器可在濕髮時使用，於造型的過程中同時利用氣流吹乾頭髮，除了方便更能溫和造型遠離高溫傷害。

傳統式美髮用具電棒、平板夾，吹風機造型時的高溫除了容易讓髮質受損，也增加使用上的危險，Dyson AirwrapTM多功能造型器可自行設定三段式溫度和風力，並非依賴熱度來造型，主機內含有智慧溫控晶片，能使溫度低於攝氏150度、呵護仙氣秀髮。除此之外，Dyson AirwrapTM多功能造型器多種配件方便造型，一機能抵多種造型裝備。

居住在加拿大多倫多的知名美妝YouTuber「Jcnana 蒨蒨」IG上擁有超過17萬粉絲，YouTube更有37.1萬訂閱，經常拍攝各種美妝保養分享和妝容教學影片，知性都會的風格加上出眾氣質獨到眼光，大獲女性網友喜愛。蒨蒨這次使用Dyson AirwrapTM多功能造型器示範如何終結高溫爛髮，在家輕鬆打理出日常髮型、週末出遊髮型，不需要走進沙龍就能輕輕鬆鬆擁有仙女感髮型！

時間緊湊的自然系旁分蓬鬆髮！



▲▼先將頭髮吹至八～九成乾，接著使用順髮梳把頭髮吹蓬。（圖／翻攝自「It‘s Jcnana 蒨蒨」YouTube，下同）



Jcnana 蒨蒨表示：「Dyson AirwrapTM多功能造型器一機可抵吹風機、離子夾、電捲棒。」洗完頭先將頭髮吹至八～九成乾後再將頭髮吹順、減少毛躁感，不喜歡頭髮太貼的她，接著使用順髮梳把頭髮吹蓬，正在過度期的及肩髮，最惱人的就是髮尾亂翹的困擾，使用順髮梳把髮尾定型，就是可以快速出門又絕不出錯的旁分蓬鬆直髮。

▲▼使用圓頭豐髮梳將瀏海和髮尾吹出弧形，就是小有變化的柔順內彎髮型，喜歡更有造型感的人，也推薦使用髮捲將兩側頭髮依捲髮器上指示捲起造型。

想要更有特色，使用圓頭豐髮梳將瀏海和髮尾吹出弧形，就是小有變化的柔順內彎髮型，針對喜歡更有造型感的人，Jcnana 蒨蒨也推薦使用髮捲將兩側頭髮依捲髮器上指示捲起造型，立即將直髮瀏海推到另一層級！

週末必備Fancy感捲髮！



▲▼新一代Dyson Airwrap™髮捲一支就可以做出不同方向的捲度造型，造型時將頭髮分層後做出捲度，一次使用一小撮頭髮，能將頭髮更平均地在乾髮過程中達到最佳造型力。



第二個髮型是Jcnana 蒨蒨大推超適合週末的Fancy造型，一樣在微濕狀態使用Dyson AirwrapTM髮捲，新一代Dyson AirwrapTM髮捲一支就可以做出不同方向的捲度造型，使用髮捲造型時，頭髮先吹到九成乾讓氣流能有效吸附頭髮，接著將頭髮分層後做出捲度，一次使用一小撮頭髮，能將頭髮更平均地在乾髮過程中達到最佳造型力，在熱風造型時需確保頭髮有全乾，可避免因頭髮內的水分導致重量將頭髮往下帶，影響造型持久度。

▲Jcnana 蒨蒨認為Dyson AirwrapTM多功能造型器做出來的捲度會更加蓬鬆自然。

相較於電捲棒可打造出緊實小弧度捲髮，Jcnana 蒨蒨認為Dyson AirwrapTM多功能造型器做出來的捲度會更加蓬鬆自然，有別於使用高溫的造型器在操作時容易燙到臉燙到手，使用氣流的造型方式使用起來更安全、省力，她也說使用Dyson AirwrapTM多功能造型器打造的髮型「看起來很高級，但其實在家裡就能完成」。如果是造型新手或是喜愛自然風格的人，使用Dyson AirwrapTM多功能造型器讓你節省時間又保護髮質，一機滿足六種功能，隨時都能擁有沙龍級髮型。

▼Dyson AirwrapTM多功能造型器讓你節省時間又保護髮質，一機滿足六種功能，隨時都能擁有沙龍級髮型。（圖／Dyson提供）

Dyson AirwrapTM多功能造型器一機滿足直、捲、乾髮需求，共有標準髮捲版和長型髮捲版供不同長度頭髮選擇，在家就能擁有沙龍級髮型。立即選購：https://bit.ly/3ywSBjK