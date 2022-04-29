早鳥報稅刷「指定卡」賺到滿滿小確幸　最高拿2100元回饋及Dyson涼暖風扇

▲五月的荷包好忙，要慶祝母親節，又要報稅，這時候刷對信用卡才划算。（圖／取自免費圖庫pexels）

消費中心／台北報導

5月不只要為媽咪慶祝母親節，趁上半年大檔活動搶限定優惠、明星商品，也別忘了另一件大事，就是報稅季要來了！身為一個好國民，繳稅是應盡的義務，但現在物價飛漲，平常開銷已經不小，不提前一個月開始勒緊褲頭省吃儉用的話，整個五月份真的要難過「吃土」了。不想讓荷包重傷有小撇步，小資族拿出手上的信用卡就對了，而且要用「對」卡，早繳早享回饋，減輕負擔。

又到了報稅的季節，大家最關心的當然就是如何少課稅、能省就省。除了可以參考財政部公布的「110年度綜合所得稅報稅利多總整理」，快速掌握6大利多、疫情期間怎麼「零接觸」安心繳稅。很多人會選擇網路申報，一指搞定所有稅事相當便利，免出門避開群聚；不過以往總是拖到最後一刻才要報稅的民眾，今年稅季一開跑就要搶快了，因為線上繳納刷花旗信用卡可以賺到驚喜小確幸，好康回饋拿好拿滿。

▲繳稅刷花旗信用卡，可以賺到好康回饋。（圖／花旗銀行提供）

還在煩惱要刷哪張卡報稅才划算嗎？花旗銀行為全卡友提供多項繳稅回饋，其中繳稅金額10,000元（含）以上，前1,000名可享有100元多選一即享券，門檻低最容易達到，只是名額有限，建議提早準備好報稅相關資料，稅季首日就搶先申報，繳稅後馬上登錄活動，獲得限定早鳥禮的機會就越大。如果繳稅金額在30,000元（含）以上，卡友登錄後也有「稅有禮」可以拿，依不同卡別，花旗VISA信用卡每30,000元回饋100元多選一即享券，回饋上限1,000元；花旗MasterCard信用卡每30,000元回饋200元多選一即享券，回饋上限2,000元，輕鬆獨享信用卡好康，多拿一點優惠幫自己節稅。繳稅金額5,000,000元(含)以上享尊榮禮，加碼贈Dyson大廈型氣流倍增涼暖風扇AM09乙台。

花旗不只在稅季刷卡有優惠，針對5月登錄且繳稅成功之花旗卡友，6、7月更加碼消費回饋，活動期間單卡累積一般消費金額達30,000元（含）以上，享300元多選一即享券；若消費大筆金額或高單價商品的話，最推薦使用分期付款，繳款輕鬆之餘，符合資格再享加碼回饋，單卡累積一般消費金額達30,000元（含）以上，其中於花旗easy購特店分期超過6期（含）且交易金額達5,000元（含）以上，最高可享多選一即享券500元，每正卡人限回饋一次。指定卡別的卡友有福了！除了分期滿額之外，花旗饗樂卡、花旗紅利卡、花旗現金回饋白金/御璽卡，只要刷這些卡刷滿30,000元，同樣符合加碼條件，最高可享多選一即享券500元！

▲針對指定卡別，刷卡達指定門檻，最高可享多選一即享券500元！（圖／花旗銀行提供）

過去在報稅季前後的荷包都有一波陣痛期，偏偏母親節檔期又有不少下殺好物及特別限定組合，即使看到心癢又要考量荷包不敢亂買；其實想血拼不用忍得這麼辛苦，善用手邊的信用卡聰明繳稅賺回饋，網購平台、百貨年中慶還是可以照樣逛，看中想入手的專櫃美妝保養或流行精品、3C家電，也不需要猶豫老半天。