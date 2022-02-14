擁有美麗柔順秀髮必學5大梳理技巧！按照髮質決定梳髮次數「濕髮梳頭關鍵好物」搞定毛躁回頭率激增

▲許多人天天都會梳頭髮，但要小心梳法錯誤反而傷了頭髮而不自知。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）
記者張芳瑜／綜合報導
無論男女，經過用心打理的髮型和柔順亮麗的秀髮，都能提升個人魅力、吸引眾人的目光，要擁有一頭走在路上讓人回頭率翻倍的頭髮，除了染燙吹整之外，其實從梳頭髮開始就會影響髮質，在錯誤的時間點梳頭、使用不正確的手法，都有可能會讓頭髮出現更多打結和分叉，看起來毛躁不順。國外網站《Bright Side》整理出5大梳頭重點，一起來看看如何才能正確養護吧。
1、捲髮不宜頻繁梳頭
許多人都因為想要頭髮看起來很順不打結而每天認真梳頭，更有人會隨身帶梳子，即使是在公共場合也會習慣性地梳理，甚至到了一不梳頭就莫名焦慮的地步。但對於特別去髮廊燙了捲髮造型或是天生帶有自然捲的人，可能就不需要如此煩惱，捲髮呈現出來自然隨性風格，即使頭髮打結也看起來時尚有型，只需要每隔幾天用梳子梳一下就可以，如果打結不嚴重甚至可以每週或是每隔一週才梳一次頭，而且降低梳頭次數更不容易破壞頭髮捲度。
2、頭髮太長太乾要梳頭
長髮飄飄讓人看起來仙氣十足，是不少男女心中的夢幻理想髮型，但要維持一頭美麗長髮照顧起來可不簡單，必須挑對適合自己的洗髮精、護髮素、髮膜等產品，還需要一把梳子以及各式造型器具，梳理吹整後才能讓每次亮相的長髮都看起來柔亮動人、不打結。但如果頭髮過長失去養分或太乾燥導致太容易打結毛躁的話，《Bright Side》建議每天梳頭3次，防止頭髮纏結，梳頭還能刺激頭皮產生天然油脂，有助於讓頭髮保持自然滋養。
3、受損髮梳頭手法務必輕柔
現代人為了造型好看或是遮蓋白髮，經常性染燙頭髮破壞髮質，如果頭髮開始變得容易斷裂、常掉髮，或是隨著年齡增長頭頂愈來愈稀疏，這意味著頭髮變脆弱了，需要一種更溫和的方法去梳理。若是過於用力梳稀疏的頭髮會破壞保護的角質層，使其更容易受到傷害，為了頭髮健康，先輕輕梳理靠近頭皮根部的頭髮，再朝髮根方向梳開打結變毛的頭髮，過程中務怕溫柔對待已受損的頭髮。
4、濕髮請選寬齒梳
洗澡後快速梳開濕頭髮雖然可能有助於讓頭髮更快乾，但其實頭髮在潮濕時是最脆弱的，若是梳頭方式不正確反而會弄傷頭髮。建議使用寬齒梳梳理濕髮，遇到梳不開的狀況時，切記不要強行硬用梳子拉扯髮絲，否則頭髮很容易斷裂損傷，以寬齒梳慢慢梳開才能讓頭髮保持光澤和健康。
5、太常梳頭反而傷髮
不少人喜歡梳頭，不僅是因為梳理好的頭髮看起來會更蓬鬆有型以及柔順，梳髮時齒梳接觸頭皮還能讓人有種「微按摩」的舒爽感受。但凡事過猶不及，如果過於頻繁使用梳子狂梳頭髮，可能導致頭髮斷裂損傷，甚至出現脫髮風險；《Bright Side》提醒，梳理頭髮時次數不要過多，且梳髮的手法要輕柔，更能使頭髮保持健康和滑順。
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