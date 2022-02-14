擁有美麗柔順秀髮必學5大梳理技巧！按照髮質決定梳髮次數「濕髮梳頭關鍵好物」搞定毛躁回頭率激增

「木曜女神」阿部瑪利亞經常以招牌浪漫長髮出席大小活動，日前她於IG限時動態發佈綁著公主頭的亮麗美照，隨後再加碼一張四格丸子頭髮型，甜美的粉嫩髮色讓粉絲看到目不轉睛，今天就來盤點幾個「編髮技巧」，只要簡單幾步驟，就能打造阿部瑪利亞同款俏皮造型，手殘也能輕鬆學會。