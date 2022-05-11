立院三讀放寬雙重國籍可任公職　銓敘部：僅適用極少數國家

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院日前三讀通過《公務人員任用法》，放寬我國國民具雙重國籍者，在一定條件下仍得任用為我國公務人員的規定。對此，銓敘部11日說明，本次修法僅因應極少數國家因法令限制，不准許放棄國籍而無法擔任公職者，並非「全面開放」雙重國籍人員得擔任公職。

立法院會10日三讀通過《公務人員任用法》修正草案，增訂具中華民國國籍兼具外國國籍者，因外國法令致不得放棄該國國籍，在一定機關及職務範圍內，仍得任用為公務人員，同時也修正未依限完成喪失外國國籍及取得證明文件者，應予免職的規定。

銓敘部晚間發布新聞稿表示，這次修法僅是因應極少數國家，例如阿根廷因法令限制不准許放棄國籍，而無法擔任公職者，是為了保障《憲法》第18條所定人民服公職的權利而修正，並非「全面開放」雙重國籍人員得擔任公職。

銓敘部說明，現行《公務人員任用法》第28條第1項第2款規定，具中華民國國籍兼具外國國籍者，不得任用為公務人員。

銓敘部指出，昨天在立法院三讀通過的條文規定，雙重國籍人員因外國法律，以致無法放棄該外國籍及取得證明文件，如果已經在到職前辦理放棄外國國籍，而且經外交部查證屬實，仍得任用為公務人員，並以擔任不涉及國安、國家機密的機關及職務為限。

銓敘部強調，本次修法僅適用於極少數國家的特殊情形，並未改變現行既有「公務人員不得兼具外國國籍」的政策方向，因此並非全面開放雙重國籍人員可以擔任公務人員。