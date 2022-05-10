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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李明哲哽咽感謝台灣人民關心　「我的祖國是民主自由的國度」

▲李明哲、李净瑜返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲李明哲、李净瑜返國記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣NGO工作者李明哲10日表示，在他被中國非法監禁的這5年來，「我的祖國、我的家鄉台灣像個夢想一樣，存在於我的心中」，自己深信台灣是一個民主自由的國度，這份思念是他身處在異鄉時，一份相當重要的力量，自己感到非常地幸福且幸運。

李明哲在2017年3月因網路言論，遭到中國大陸當局逮補，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年、「剝奪政治權利」2年。李明哲在今年4月刑滿獲釋，隨後轉往廈門搭機返台，他與妻子李凈瑜10日在立法院親自召開記者會，這也是他回國後首度公開現身。

李明哲表示，今天是他人生第一次，出現在媒體面前、在記者會上發言，自己非常緊張，但是有很多事情必須跟大家交代，也有無盡的恩情必須回報，「所以希望各位包容我生澀、有點攏長的發言」。

李明哲強調，他要由衷地感謝每一位曾經關心過他的台灣人，「我的祖國、我的家鄉台灣，這5年來像個夢想一樣，存在於我的心中」，自己深信台灣是一個民主自由的國度，有他的另一半、無數不認識的國人值得思念，「這份思念在我身處在異鄉時，是一份相當重要的力量」。

李明哲也說，當自己終於回到台灣，在隔離的這段日子裡，他也重新用不同的角度，認識過去這5年的日子，理解到在自由的台灣，李明哲是如何被妻子營救、被國人關心，自己感到非常幸福且幸運。

李明哲指出，當自己還在坐牢的時候，就隱約感受到台灣、世界上很多國家對他的關心，從李凈瑜的幾次探視，讓他對台灣、國人及自己有信心，而當他看到李凈瑜為他整理的新聞資料，自己還是感到相當震撼，「不知道如何接受這麼多人為我付出時間、精力，只能不斷地感謝」。

李明哲強調，我不願也深怕做一個不知感激的人，自己知道如果沒有國人的關切、李凈瑜的奔走，以及很多NGO團體的支持，包括前民進黨主席施明德的支持與幫助，「我不會健康地回到家鄉，不會有今天跟李靜愉團員的幸福」。

李明哲說明，這幾天他補齊了5年來的資訊，認真地思考應該如何給大家一個交代、讓大家放心，「我也由衷地希望，被救回來的我不會讓大家失望、感到不值得」，這是自己心中的擔憂，他也知道自己的生命安全是很由多人一起維護，「因為大家，我從來沒有感到被拋棄、感到孤獨」。

李凈瑜則面露激動地表示，自己的先生終於回來了，今天終於可以帶著非常快樂的心情，親自召開記者會對社會發言，「我想這應該是我個人，最後一次在這樣的記者會上公開發言，我必須藉著這個機會，在人生非常深刻反醒的時刻，表達我內心的感謝」。

李凈瑜認為，今天李明哲能夠回家，是國內、外人士共同關切所達成，「我想藉由最後一次談話說明，未來我會回到原來的工作崗位，我希望可以安靜地跟我真心相愛的人，好好生活、經營未來」。

李凈瑜也說，自己曾經不敢奢為自己還會有這樣的一天，可以跟李明哲計劃明天、後天及每一天要做的事，不管是防疫、去超市買菜、替好久沒有洗衣服的李明哲買襯衫，這些對她都像最珍貴的禮物，「它是一份恩典，我想用最謙遜的態度，來接受世間的這份禮物」。

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