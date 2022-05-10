樂生團體呼籲比照日本　立法補償漢生病患家屬

▲樂生保留自救會等民間團體舉行國際記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

日本2019年通過《漢生病家族補償法》，認定政府對於漢生病患者的隔離政策侵害親屬權益，國家應予道歉和賠償，台灣共8位患者家屬獲得補償。樂生保留自救會等民間團體10日舉行「台、日、韓漢生病病患家屬國家賠償」國際記者會，呼籲台灣應比照日本經驗制定補償規定，另對於重建「漢生醫療人權園區」過程資訊不透明，要求政府正視高齡樂生院民在地療養的權利。

樂生保留自救會、IDEA Taiwan、青年樂生聯盟、台灣律師團與台灣人權促進會今天偕日本與韓國的漢生病患家屬、律師團，在立法院舉行跨國連線記者會。

樂生保留自救會會長李添培表示，對照日本政府的重視，台灣政府應該反省自己，是否有落實《漢生病病患人權保障及補償條例》對患者的道歉和照顧之意，兼顧文資修繕及院民安居、並恢復樂生院入口意象完整，能夠做到這些，才能真正讓漢生病患的生命苦痛，成為台灣、甚至世界人權史上的教訓。

台灣律師團代表陳孟秀指出，期盼台灣國會能向日本國會看齊，看見錯誤隔離政策不僅影響漢生病患，還有其家屬，認為台灣政府應比照日本經驗制定漢生病病患家屬補償規定。

此外，民進黨立委洪申翰與會表示，對於漢生病病患及家屬人權的保障，無法透過1次法律判決，就能夠獲得平反，最重要的還是病患和家屬在生活中面臨一道又一道的關卡，以及政策是否能考慮患者的需求，例如樂生院現在已經進入古蹟修繕階段，如何兼容古蹟修繕和舊院區的生活需求，中央政府應該坐下來好好思考並解決，給予患者真正的人權保障。

時代力量立委王婉諭則說，現在樂生療養院的改建過程中，仍然有很多必須要修正的內容，呼籲衛福部必須傾聽院民心聲，尊重這些病友們，「我們應該還給他們，國家欠他們的，還給他們足夠的尊嚴，讓他們能夠再次感受到正義，而不是再次犧牲他們的生活權利」。