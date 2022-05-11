波蘭總理：普丁比希特勒、史達林更危險　他將「踏進歐洲」

▲波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）批評，普丁比希特勒、史達林更加危險。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

波蘭總理莫瑞維奇（Mateusz Morawiecki）11日撰文指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）擁有比20世紀獨裁者「更致命的武器」，又利用網路來散播他的政治宣傳，「普丁既不是希特勒，也不是史達林，不幸的是，他更加危險。如果歐洲不阻止他，普丁將帶領俄軍進一步踏進歐洲。」

▲俄羅斯總統普丁宣稱，這場特別軍事行動是為了達成烏克蘭的去納粹化、去軍事化。（圖／路透）

根據《鏡報》報導，波蘭總理莫瑞維奇在《每日電訊報》投書中，將普丁與納粹德國領袖希特勒、蘇聯鐵腕領導人史達林相提並論，不過他卻認為，普丁比希特勒和史達林更加危險。莫瑞維奇說，普丁擁有比20世紀獨裁者「更致命的武器」，暗示俄羅斯強大的核武庫，還利用網路散播政治宣傳，「網路已經被數百萬則假新聞傳染了。」

▲波蘭華沙蘇聯軍人公墓於5月9日俄羅斯「勝利日」有民眾到場進行反戰示威活動，一名男子舉著將普丁喻為希特勒的抗議海報。（圖／路透）

莫瑞維奇認為，就像是德國曾經被去納粹化一樣，為了讓世界再次恢復安全，「去普丁化」（deputinisation）是必要的，俄羅斯不會停留在基輔，如果歐洲不阻止普丁，他將帶領俄軍進一步踏進歐洲，「它已經開始向西方邁進，端看我們決定要在哪裡阻止（俄羅斯）。」

▲烏克蘭基輔附近的高速公路上，放置了一塊將普丁描繪成希特勒的模擬葬禮看板。（圖／路透）

莫瑞維奇寫道，普丁的「俄羅斯世界」（Russkiy Mir）思想將俄羅斯置於世界權力中心，有重現20世紀共產主義和納粹主義的邪惡意味，俄羅斯透過這種意識型態，為其國家創造的權利與特權進行辯護，而此意識型態不只威脅烏克蘭，也對整個歐洲構成威脅，必須「徹底根除」。

報導補充，波蘭與烏克蘭接壤，在支持基輔政府反擊俄羅斯等方面，波蘭一直是最直言不諱的國家之一，自2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，波蘭已經接收了數百萬名烏克蘭難民。

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