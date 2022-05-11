普丁罕見道歉「止猶太血」！楊永明曝以色列接受理由：敘利亞內戰

▲普丁日前親自致電以色列總理，替外交部失言一事道歉。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

俄羅斯總統普丁本月5日親自致電以色列總理班奈特，為日前俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）所說的「希特勒也有猶太血統」一事道歉，「普丁罕見作出讓步」讓外界十分震驚。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中針對「普丁迅速止血」做分析，並指出最大的兩個原因就是和「敘利亞內戰」及「以色列在俄烏之間的立場」有關。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫本月1日受義大利媒體訪問時脫口「希特勒也有猶太血統」，後續又在3日表示「以色列在烏克蘭問題上支持基輔的新納粹政權」；接著俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4日也說「以色列傭兵正與烏克蘭『新納粹主義』份子並肩作戰」，種種敏感言論引起以色列震怒。

▲以色列總理班奈特（Naftali Bennett）接受普丁的道歉。（圖／路透）



對此普丁也在本月5日親自致電以色列總理班奈特（Naftali Bennett），為這些言論致歉，與過往強勢作風不同的舉動也引來外媒訝異「普丁為何罕見讓步」？楊永明指出，希特勒是否有猶太血統本身就是件毫無根據的事情，加上又牽扯到種族敏感議題，雖然兩國在事發幾天後來回唇槍舌戰了一番，但為了防止擴大發酵成嚴重的外交風暴，普丁趕緊道歉止血，以色列也立刻欣然接受，其中有兩個主要原因，分別是「敘利亞內戰」和「以色列制裁」。

▲普丁長期支持敘利亞政府軍，圖為敘利亞總統阿塞德與普丁。（圖／達志影像／美聯社）



楊永明回朔，1973年中東六日戰爭時，以色列佔領原本屬於敘利亞的戈蘭高地70%面積，此後戈蘭高地便成兩國兵家必爭之地，至今仍須靠聯合國維安部隊維持和平，除此之外，以色列與現在敘利亞內戰中的敘利亞政府軍敵對，但俄羅斯又長期支持敘利亞政府軍，並在當地擁有龐大軍事力量，因此以色列跟俄羅斯的關係就有點微妙，一方面是因敘利亞而與俄國敵對，但另一方面又需要俄羅斯來維持與伊朗邊境的和平穩定。

楊永明表示，也正因以色列與俄羅斯關係密切，以色列在俄烏戰爭爆發時，僅口頭批評「嚴重違反國際秩序」，但卻從未跟進西方一同制裁俄羅斯，甚至在開戰2個多月來，多次扮演斡旋、促談的角色，就是怕俄羅斯一氣之下協助敘利亞，導致戈蘭高地不保。

▲戈蘭高地（Golan Heights）資源豐厚，是以色列與敘利亞兩國相爭之地。（圖／路透社）



而俄羅斯方面為何迅速道歉？楊永明指出，隨著西方國家陸續表示要加大對烏克蘭的經濟、軍事援助，現在俄烏戰爭已經演變成是「俄西戰爭」，但跟西方國家交好的以色列都沒有跟進制裁腳步，因此普丁絕對也不希望因為拉夫羅夫的一時失言，而造成以色列改變中立立場，轉向支持烏克蘭。

▲普丁在勝利日當天僅簡短提及與烏克蘭的戰事，表示「開戰是為保護祖國」。（圖／路透）



最後，楊永明也總結，原先外界認為普丁在9號勝利日那天會針對俄烏戰做出重大宣示，但沒想到普丁僅簡短表示「這場戰爭是為了保護祖國」，另外他也很清楚現在全球情勢並不利於俄羅斯，所以現階段將戰略目標放在鞏固已佔領的區域，立即道歉一事加上勝利日的簡短演說致詞，顯現出普丁仍然相當冷靜，開戰並非一時衝動。

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