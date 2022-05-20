布查「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍

▲美媒取得俄軍在基輔州布查（Bucha）殺害烏克蘭人的最新證據影片。圖為影片中受害人最後陳屍地點。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭以來，不時傳出平民無辜被殺的悲劇，尤其當俄軍在4月初撤出北部戰線後，基輔近郊布查（Bucha）被發現滿街曝屍，引起全球關注。《紐約時報》更揭露了布查屠殺的新證據，監視器拍到俄軍持槍押走至少8名男性。目擊者透露，最終這些人被帶到建築物後院，聽見槍聲，但他們沒有再回來過了。

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

美國《紐約時報》取得的幾則影片，記錄下了烏克蘭人在遭到槍殺前的幾分鐘，被俄軍士兵強押帶走的畫面，成為俄羅斯被指控「布查大屠殺」的最新、最明顯的證據。拍攝於3月4日的一段監視器影片可見，2名俄軍傘兵用槍指著一群被俘虜的男性，這些人彎著腰，抓著前面一個人的皮帶，有人還把手舉過頭頂，排成一列被俄兵帶走。

“Such bastards … Hostages are lying there, against the fence.”

This is wrenching: a deep forensic analysis by @nytimes of how Russian paratroopers executed at least 8 Ukrainian men in Bucha on March 4, a potential war crime.https://t.co/IxeCshJGxd pic.twitter.com/1RvC7J3CXy — Cliff Levy (@cliffordlevy) May 19, 2022

躲在附近一棟房子裡的目擊者也拍到了當天畫面，藉由其中一名穿著亮藍色連帽運動服的男子可辨認出，這與監視器拍到的是同一群被押走的烏克蘭人。目擊者一邊拍影片一邊說著，「人質躺在那裡，靠著柵欄。」另一人也附和說，「他們被強迫帶來這裡」，接著他開始計算被擄的人數。報導稱，總共有9人被帶走，至少8人遇害。

▲多具遺體中有一人明顯穿著亮藍色帽T，《紐時》調查指出，他們與影片拍到的是同一群被俘者。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，雖然影片到這裡就結束，但目擊者向《紐時》講述接下來發生的事。他們稱，士兵把這些男子帶到附近一棟被佔領的辦公大樓後方，那裡已經變成俄軍的臨時基地和野戰醫院，他們聽到了槍聲，但被俘虜的人們沒有再回來過了。

《紐時》取得的第3段影片則是由無人機於3月5日所拍攝的，影片顯示布查鎮亞布倫斯卡街（Yablunska Street ）144號的辦公大樓旁倒著幾具屍體，旁邊站著2名俄羅斯士兵，而在屍體堆中可以看見藍色的部分，就是前一天被擄走的9人之中，那名穿著亮藍色運動服的男子，轉角處也停放著與目擊者拍攝畫面相吻合的2輛俄羅斯軍車。

▲現場遺體中至少有2人的手臂被反綁於背後，還有遭到近距離槍殺的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

報導認為，這些影片顯示，俄羅斯傘兵部隊蓄意圍捕並槍決了畫面中的布查男子，是足以表明這些部隊可能犯下戰爭罪的直接證據，但俄羅斯外交部與國防部目前仍未對《紐時》長達一周的調查結果做出回應或評論。

《紐時》記者訪問了當地倖存者、軍警官員，得知這些受害人在戰前都只是某人的丈夫、父親，開一間雜貨店或是工廠工人，過著再平凡不過的生活。戰爭開打後，烏克蘭禁止男性出境，加上保護家園的決心，大多數的男性在遭殺害前都加入了不同的國防部隊，幾乎所有人過去都住在他們最終陳屍地點的不遠處。

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