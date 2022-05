布查「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍

▲美媒取得俄軍在基輔州布查(Bucha)殺害烏克蘭人的最新證據影片。圖為影片中受害人最後陳屍地點。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯入侵烏克蘭以來,不時傳出平民無辜被殺的悲劇,尤其當俄軍在4月初撤出北部戰線後,基輔近郊布查(Bucha)被發現滿街曝屍,引起全球關注。《紐約時報》更揭露了布查屠殺的新證據,監視器拍到俄軍持槍押走至少8名男性。目擊者透露,最終這些人被帶到建築物後院,聽見槍聲,但他們沒有再回來過了。

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6