快訊／台灣捐580萬美元助烏克蘭醫院　「關懷無國界」影片曝光

記者呂晏慈／台北報導

烏俄戰火持續延燒，外交部20日宣布，由於俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭西部大城利沃夫市（Lviv），造成許多平民傷亡，因此外交部經再研議，決定增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元。目前我方累積捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構，共計580萬美元，以積極協助烏克蘭救治能量，因應烏國戰時急難之需。

▲外交部公布「關懷無國界」影片。（圖／翻攝自外交部臉書）

外交部長吳釗燮4月22日宣布援贈500萬美予烏克蘭的6家醫療機構。外交部今天宣布，決定增加捐助「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」80萬美元，目前我方累積捐贈協助烏克蘭境內7家醫療機構，共計580萬美元，以積極協助烏克蘭救治能量，因應烏國戰時急難之需。

外交部說明，其中「Ohmatdyt醫院」是烏克蘭境內最大的兒童醫院；「烏克蘭兒童心臟醫學中心」至今已治癒約5000名心臟疾病患者；「利沃夫急救及重症照護綜合醫院」則每日接收前線後送的傷患，其中多為兒童；另烏克蘭「札波羅熱地區兒童醫院」醫療資源不足，尚需添購設備以拯救受傷孩童；其餘醫療院所均位於戰區，亟需援助。

外交部表示，國人對烏克蘭挹注的善款，對飽受戰火波及的烏國人民，猶如寒冬送暖。烏克蘭前線搶救傷病患的醫護人員，不僅對台灣人民的愛心善行表達由衷感謝，並特別錄製影片說明烏國醫療院所的現況。

外交部強調，「醫療無國界，生命無價」，我國人對烏克蘭醫療機構提供直接捐助，除能為烏國百姓盡一份心力外，也是「台灣能幫忙」及「台灣正在幫忙」的具體展現。我方誠盼烏克蘭人民早日回復平靜生活，重建家園。

此外，外交部今天公布「關懷無國界」系列影片。外交部表示，台灣的每一份善，透過烏克蘭「札波羅熱地區兒童醫院」，不僅治癒了孩童因戰火所受的傷，也撫平了他們內心被戰火深深畫下的傷痕，院方非常感謝台灣即時的協助，未來將添購所需的醫療設備，持續拯救孩子，因為他們是烏克蘭未來的希望。