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台南市總體債務持續下降　人均負債減2450元六都居冠

▲台南口罩國家隊的員工確診，台南市長黃偉哲指出，將要求業者至少停業1天清消，全體員工快篩，全數陰性才考慮復工生產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲上任3年以來，台南市總體債務減少191億元，公共債務減少52億元，為升格以來債務新低點，2022年長債尚可舉借空間更高達992億元，人均負債減少六都居冠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任以來，採取房屋稅輕稅政策，除積極結合中央及民間資源共同投入市政建設，同時落實「撙節優先，開源並濟」策略，執行成果皆未新增舉債，總計黃偉哲上任3年以來，至2021年底台南市總體債務減少191億元，公共債務減少52億元，為升格以來債務新低點，2022年長債尚可舉借更高達992億元。

此外，市府持續減債成果，2021年底市民人均負債也下降為29561元，較黃偉哲市長上任時減少了2450元，其減少金額及減幅均為六都之冠。

台南市政府在市政方面積極建設，透過發展南科園區及沙崙綠能科學城雙引擎，打造產經重鎮，並對隨之而來的人口增加及都市發展需求，積極統籌財源，除與中央攜手合作，更積極尋求民間資源透過促參方式，投入各項市政建設，諸如完成新總圖、美術館、台江文化中心及新化果菜市場，開闢北外環道路、新建大臺南會展中心、開發沙崙健康產業園區、七股科技工業區、臺南市區鐵路地下化工程、亞太棒球村，並增編農漁路、農水路等經費，籌建社會住宅6480户，建置多處立體停車場與智慧停車服務系統，增加公幼與非營利幼兒園及推動東區平實段與仁德區二空新村（B區）都更等，不但提升生活機能與設施以滿足市民生活需求外，同時活絡地方產業，創造更多就業機會。

為挹注擴大市政建設，市府透過靈活財務調度及減少不必要開支，2015年度迄今歲入出決算已連續7年賸餘，累計短絀自黃偉哲市長上任迄今由396億元減少為329億元，債務也得以持續減少，2021年底總體債務583億元，與黃市長2018年底上任時總體債務774億元相較減少191億元，其中公共債務減少52億元，而市民人均負債也從32011元降至29561元，減少了2450元，其減少金額及減幅均為六都之冠，2022年長債舉借上限為1520億元扣除長借未償餘額528億元後，尚可舉借空間高達992億元，較黃偉哲上任時增加了335億元的舉借空間。財政成果主要係因開源節流效益浮現，積極減少債務改善財政體質，未來更有能力提供諸如長照服務、生育獎勵等與市民生活切身相關之公共服務或建設，持續建設大台南成為移居、宜居城市。

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