台南溪北再添好景點　月津港公18水岸步道榮獲建築園冶獎

▲台南市鹽水區月津港公18上游步道景觀，勇奪「建築園冶獎」公共建築景觀類別大獎，是名符其實的三冠王步道，也是獲獎常勝軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹽水區月津港公18上游步道景觀真是美不勝收，除在2020年獲得「台灣河溪網」全台唯一金蘋果獎級肯定之外，2021年勇奪第9屆中華民國景觀學會-台灣景觀大獎，今年更是勇奪「建築園冶獎」公共建築景觀類別大獎，是名符其實的三冠王步道，也是獲獎常勝軍。

市長黃偉哲表示，月津港公18-3及公18-5水岸步道計畫是市府都發局的前瞻基礎建設計畫「雙星拱月」計畫之一，透過此段田間綠廊串聯新營鹽水兩行政區，沿途經過兩地郊區的田野風光，未來規劃擴大月津港燈節賞遊範圍，不僅在燈節期間展現風華，更是平日皆可遊賞的四季花廊，這條新營到鹽水間的私房路線受到「園冶獎」的肯定，更是對市府團隊用心規劃的鼓舞。

市府都發局長莊德樑表示，鹽水公18是月津港的上游，北岸堤頂設計了環狀單車散步道，公18-3自土庫路南榮科大後門起，公18-5自信義路古月橋起，形成月津上游水岸的環形步道，長度達2.3公里。為讓水岸步道型塑不同空間樣貌，沿線列植各式台灣原生喬木及鄉土常見樹種，營造區段特色氛圍，讓單一廊道景緻有所變化，不管是季節性、日間或是夜間，都能讓市民盡情探訪尋蹤，延長月津港水岸成為環型之水與綠觀光路線。

市府都發局指出，公18-3及公18-5原是古水道遺址，在鹽水東郊外週邊與新營相隔，水岸步道依著河道，每處樣貌風情不盡相同，沿線設置許多月津港歷史解說牌，全線考量無障礙動線設置，兼顧自然、教育、休閒等功能，讓步道可說是老少咸宜，是具有口碑的優質好所在。