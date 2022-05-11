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台南市確診+2073！　長者打疫苗領500再+2劑快篩...施打率增20%

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，包含1071例男性、1002例女性個案，年齡介於未滿10歲至90歲以上，發病日介於5月2日至5月10日，81.9％於9日及10日發病，病例中714例為無症狀感染。

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長說，根據中央流行疫情指揮中心公告，今日新增57188例COVID-19本土病例，另有28例境外移入病例，新增8例死亡個案。台南市今日新增2073名確診病例。

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，5/9-5/10總共2748位長者來施打疫苗，就是說宣布快篩試劑給65歲以上施打疫苗的長者後，65歲以上長者疫苗施打的人數比上週平常日接種人數增加20％左右，希望說健康是自己的，還是需要各位長者，能夠踴躍出來施打，建立的保護力，保護自己也保護家人，變成中重症的機會就少多了。由於6-12歲這段時間，就是國小的時候，現在正在開始施打疫苗，呼籲家長也能讓小朋友施打，以今天的確診數來講，0-9歲有229名，占11％，10-19歲有169名，占8.2％，所以從0-19歲這段時間的兒童或是青少年，總共有19％左右，12-18歲這段時間大多數至少都完整接種兩劑，6-12歲的部分現在正在施打，0-6歲的部分現在是沒有疫苗可以施打，這個抱歉。所以要特別特別保護這些沒有疫苗施打的。現在正在施打疫苗的，也請家長讓讓子女出來施打，不然現在0-9歲、10-19歲這個區間，確診的是滿多的，還是需要特別注意一下。

台南市衛生局林曉玫科長指出，為鼓勵長輩接種COVID-19疫苗，台南市65歲以上市民（含55歲以上具原住民身分者）凡於3月10日至5月31日間接種COVID-19疫苗，不限接種廠牌及劑次，皆可領取500元禮券或禮品；5月9日起接種的長者，還可於完成接種後3天內（不含假日），持接種紀錄卡於衛生所上班時段前往領取2劑家用快篩試劑。

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加強弱勢族群防疫，社會局也啟動主動關懷弱勢高風險族群相關措施。為協助列冊身心障礙者及0-2歲嬰幼兒確診對象之居家照護，社會局收到衛生局提供之名冊後，將請社工主動致電關懷，提供諮詢服務及需求協助。至於65歲以上獨居長輩如確診，因其非屬居家照護對象，將依據中央流行疫情指揮中心之確診者分流收治原則，收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院，由專人照護。

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝指出，協助街友防疫，也是弱勢照顧措施重要的一環。在加強關懷方面，社會局除安排每日定點沐浴車，提供街友盥洗、量測體溫並發放口罩，也持續勸導街友施打疫苗；另外也針對列冊街友備妥快篩試劑，協助有疑慮者進行篩檢。在專責通報方面，社會局將請街友防疫班長平時注意街友身體狀況，一旦發現確診者，立即聯繫社會局及衛生局，後送相關醫療單位協處；若街友確診需居家隔離，該局已整備20間居家照護房間供街友使用，並由社工進行電話關懷及協助送餐，以確保街友安全健康。

▲台南市長黃偉哲公布11日確診個案+2073名，65歲以上打疫苗領500元禮券或禮品，再加贈2劑家用快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，經統計，9日開始發送快篩至10日，已有2748位65歲以上長輩完成接種疫苗，增加20％，請市民朋友多鼓勵家中長輩盡快接種。

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