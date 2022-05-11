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台南市防疫計程車量能充足　交通局已招募24輛車備援

▲台南市交通局再招募24輛防疫計程車備援，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市交通局再招募24輛防疫計程車備援，請民眾放心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

COVID-19本土疫情變化迅速，台南市政府緊盯防疫計程車量能，隨著中央放寬就醫交通方式，目前防疫計程車有34輛車上線服務，派車狀況穩定，供需平衡，交通局也已預備至少24輛車可隨時增援，請市民朋友放心。

台南市交通局長王銘德表示，市長黃偉哲在疫情擴大後更緊盯防疫每個環節，特別指示交通局應隨時滾檢討防疫車隊服務量能，王銘德說，台南市防疫計程車的需求尖峰在2022年過年期間，因有大量防疫旅館及採檢接送需求，防疫計程車隊最多達70餘輛。

交通局長王銘德分析指出，中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁各項防疫規定，例如放寬就醫交通方式可採步行、自行駕車、或同住親友接送等，不再硬性規定由防疫車隊接送，另目前放寬以快篩取代PCR，也減少外出採檢次數，防疫計程車需求相對也大幅減少。

交通局長王銘德指出，除各項規定放寬外，因台南市確診人數相對較少，現有34輛防疫計程車量能足可因應，交通局隨時緊盯出車情形，近日平均每車每日約出勤4、5趟，顯示供需平衡合理，但交通局仍審慎預備，公共運輸處日前邀集本市６家衛星計程車隊達成共識，持續招募有意願的熱心駕駛，已加碼備妥24輛車可隨時增援上線服務。

交通局長王銘德強調，防疫車隊駕駛均必須完成專業教育訓練，且注射3劑疫苗，載客過程全程佩戴口罩、並穿著市府配發之防護衣、手套、護目鏡等配備，車輛內部裝設透明隔簾，行車途中開窗保持車內空氣流通等，並嚴格落實清消作業。

公共運輸處處長吳俁之表示，衛生局、公共運輸處和各車隊組成聯合派遣平台，派車作業順暢穩定。如為非緊急就醫、採檢、返家隔離民眾，均可依中央防疫規定決定適合的交通方式，如有搭乘防疫計程車需求，請撥打防疫專線06-2880180，由市府評估後調派車輛接送。

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