竹縣+1444！8成7無症狀確診　4700人「宅家抗疫」

▲新竹縣今日新增確診1444人。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(11日)新增1444例新冠肺炎本土確診案例，分別為769位男性和675位女性，無症狀者1263人，約佔87%。多數為18-64歲青壯年，約佔78%。新竹縣目前居家隔離人數為1597人，居家照護人數為3213人。

1444例地區分布為竹北市593例、竹東鎮180例、湖口鄉262例、新豐鄉138例、新埔鎮58例、關西鎮59例、芎林鄉35例、橫山鄉16例、寶山鄉48例、北埔鄉12例、峨眉鄉8例、尖石鄉28例、五峰鄉7例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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▲▼縣府宣導，若居家隔離民眾快篩陽性，則請先和衛生局聯絡安排採檢醫院後，再自行前往採檢公費PCR。





新竹縣篩檢資訊：

一、購買實名制快篩試劑：民眾可至合約健保藥局或衛生所購買。

二、一般民眾快篩陽性時可至社區篩檢站接受公費PCR採檢，記得戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至社區篩檢站，採檢完畢請返家等候結果。

新竹縣社區免費篩檢站服務時間為：

每日上午9-12時 竹北新仁醫院急診室外。

每日上午11時至下午2時 湖口仁慈醫院急診室外。

每日下午6-9時 竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外。

三、社區定點診所發送快篩試劑：有呼吸道症狀自覺有風險而尚未快篩的民眾，除自行買試劑快篩外，也可至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師看診評估給藥並發放快篩試劑，若陽性再依前述方式至社區篩檢站接受公費PCR採檢。

四、若居家隔離民眾快篩陽性，則請先和衛生局聯絡安排採檢醫院後，再自行前往採檢公費PCR。

▲社區篩檢站資訊。

新竹縣疫苗接種資訊：

一、各衛生所、合約診所持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢。

二、校園接種COVID-19疫苗已開始實施，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至本縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。

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