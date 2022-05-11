幼兒園有人確診被匡列3劑快篩只領到1劑　陳昌輝：說的都是假的！

▲前台聯台南市黨部主委陳昌輝與其妻民眾黨東區市議員參選人蔡宛秦表示，市府說公費快篩試劑供應充足，為何被匡列者卻領不到。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台聯台南市黨部主委陳昌輝，因幼兒園有人確診被匡列，他跟女兒一起居隔，過了2天才拿到居隔書和1劑快篩試劑，他認為應有3劑快篩劑才對，詢問公所對方竟稱他已領完3劑，陳昌輝與其妻民眾黨東區市議員參選人蔡宛秦表示，市府說公費快篩試劑供應充足，為何被匡列者卻領不到，還要靠友人拿自費快篩支應？

民眾黨台南市東區市議員參選人蔡宛秦指出，衛生局9日大動作宣布，透過緊急採購快篩試劑，將比中央共同供應契約還早到貨，從今年1月至4月已採購3次共24萬5000劑快篩試劑，5月則持續追加緊急採購50萬劑，以確保台南市快篩試劑量能充足。

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為何被匡列者卻領不到公費快篩試劑，竟然還要靠友人拿自費購買的快篩來緊急支應！蔡宛秦說，要鋪張政績也不該用人民的健康來開玩笑！每天各大藥局滿是等著購買快篩的人龍，結果市政對外宣稱花了幾千萬公帑緊急採購快篩，備量足以供應市民，試問這些公費快篩流向去哪裡了？

蔡宛秦說，自己的小孩因為幼兒園有其他孩子確診，因此而全校停課並使的園區內同班幼童都被匡列，連帶一起陪同居隔的家長也是匡列對象。從校方通知孩子被匡列，到領到居隔通知書以及快篩劑都已經過了兩天。最扯的是，孩子和家長都被通知需要居家隔離，實際上領到的快篩試劑竟然只有1劑。回溯市府在5月6日宣導圖卡，明確指示被匡列者可領到3劑公費快篩，電訊市府防疫專線，得到回應是「公費快篩發放是學校的問題，衛生單位不知情」。

蔡宛秦說，詢問有關轄內區公所防疫專線，如何領取公費快篩，竟得到「在電腦上顯示您已經領完3劑了」。蔡宛秦痛批，公家機關竟然公然帶頭做不實公文書登載，沒有領取公費快篩試劑的事實，竟然可以被登載成「已領取」，要大內宣也不要這樣欺騙人民，自己近期接獲多數市民朋友在討救兵，抱怨根本買不到快篩試劑，尤其不乏有確診者的同住被匡列的家屬，他們甚至不知道被匡列者，原來也有公費快篩試劑可以領取的！

台南市教育局說明指出，有關校園快篩試劑發送，5月7日（含）前，國小及幼兒園學童經匡列為密切接觸者，可領取每生2劑、陪同居隔者1人3劑，共5劑快篩試劑，惟配合中央疫情指揮中心公布最新修正防疫措施，教育部針對校園實施授課方式進行調整，自5月8日起除同寢室室友仍列為居隔身分外，國小及幼兒園同班同學5月7日（含）前，被學校匡列為居家隔離者自5月8日起調整為自主應變者，故試劑配發數量調整為每生1劑，且無提供家屬快篩試劑。

教育局強調，相關調整情形已同步於5月8日公布各校周知，即公告當日起適用。經查該幼兒園於5月8日至台南市中心學校領取，依教育部規定適用最新試劑發送數量規劃，提供自主應變者每人1劑劑量，符合上開規定。

經查該名個案5月8日已領取1劑快篩試劑，但因該個案接獲居隔通知時，仍屬匡列舊制，因此才會在作業系統備註個案需領取3劑，此案屬匡列新舊制交接的轉換狀況，中央防疫政策改變迅速，盼民眾體諒。