中央買30萬劑抗病毒藥只發1000劑　柯文哲擬「快篩陽就給藥」

▲柯文哲赴國民黨團報告。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，近來不只快篩劑需求增，國內本土確診個案爆增的狀況下，新冠肺炎專用藥物的的需求也浮現。台北市議員吳世正11日指出，新冠肺炎藥物中央說有30萬劑，「但統計數據，只發了1000多劑出去，是怎樣？」對此，柯文哲說，如果是他來做的話，快篩陽就會給藥，會再找聯醫討論如何突破法律的限制。

吳世正表示，現在講到防疫，一直說有國家隊，「是國家要你排隊，從口罩排隊、快篩排隊都不夠，現在我發現一個很嚴重的問題，就是藥劑也不夠，這實在莫名奇妙」。

吳世正說，給感冒藥是沒辦法治病毒的，真正治病毒的藥中央說有30萬劑，「但統計數據，只發了1000多劑出去，是怎樣？」，這真的是「類防疫」，不是真的在防疫，詢問台北市是否自行改善，將防病毒的藥發給市民。

對此，柯文哲也同意吳世正的觀點，「如果是我來決定，應該是快篩陽就開始給藥」，因為目前快篩陽到PCR陽，以目前狀況大概3、4天，這藥在發病之後5天內要吃，過5天後效果很差，所以目前使用量這麼低就是這個原因。

柯文哲說，PCR塞車、門檻設太高，這不行、那不行，唯一可以解釋的理由是一人份要2萬多元，這個藥很貴，如果吃了可以不用住院，住院比2萬元貴。但住院就超過2萬多元，因此柯主張放寬，但是要解決法律問題，台灣被健保全部綁住，醫生說健保審核不給你過，現在被健保署掐住。

柯文哲坦言，他已經想了2、3天，會再想看看怎解決，晚上找聯醫有關的醫生，開會看怎麼突破。