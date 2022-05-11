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社會 社會焦點 保障人權

新竹市單日確診直逼千人！　逾3000人「宅家抗疫」出不了門

▲0511新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今日確診人數996，直逼千人大關。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（11）日新增996名確診個案，今（111）年以來已累積4,936名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有58人，居家隔離者為515人、居家照護者為2,755人，另有39校因確診持續停課或停班。

衛生局提醒，指揮中心公告，自明（12）日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫民眾，若快篩陽性，可透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果後即可通報確診，不需再進行PCR採檢。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性， 可自行前往國軍社區篩檢站（上午09-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時），以及「COVID-19指定社區採檢院所」 ，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

市府說明，本市居家照護關懷中心已擴大編制整併各類服務，以24小時單一專線03-5320900，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大諮詢服務，由市府跨局處即時協助，解決民眾防疫相關問題。

市府再呼籲，請大家務必配合防疫規範，落實自我防疫，佩戴口罩、勤洗手和保持社交距離；本市目前開設中正市場及慈濟兩處施打站，請尚未完成三劑疫苗接種者，儘速至新竹市疫苗施打預約平台預約。

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